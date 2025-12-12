快訊

新聞眼／經濟亮眼？稅收短徵還舉債…財政韌性大挑戰

聯合報／ 本報記者賴昭穎周佑政

財政部昨公布前十一月全國總稅收三兆五八一三億元，與全年預算目標差距尚有二二○六億元，預期將是近五年來首見短徵。稅收短徵或許不能和政府財政惡化畫上等號，卻顯示政府收入不如預期的事實，尤其面臨賴政府擴大財政支出、頻頻透過舉債提出特別預算之際，賴政府官員動輒把韌性掛在嘴邊，但對於如何強化「財政韌性」恐怕是最大挑戰。

政府稅收超徵，代表實際稅收高於預算數，原因除了經濟狀況良好、預算編列保守也是原因之一，至於這些「多收」的稅，很大一部分被政府用來還債，如果還債後還有餘裕，剩下的錢就會納入政府的歲計賸餘，而累計歲計賸餘日後也會成為政府編列預算的財源之一。

今年政府出現稅收短徵，預算編列較貼近實際狀況是原因之一，儘管不能代表財政惡化，但應把這個情況視為政府財政狀況「礦坑裡的金絲雀」。

政府稅收短徵，民眾在意的是普發現金的期待落空，但對國庫而言，更需要謹慎因應。

因為，當初為了攸關普發現金一萬元的「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，主要財源除了舉債逾千億元，還包括四四四四億元的歲計賸餘，這等於把政府用來以應不時之需的錢幾乎花光，如今稅收又面臨短徵，政府恐怕只能舉債度日。

除了稅收短徵，行政院長卓榮泰日前才示警，若按照立法院通過的財劃法修正案，明年中央政府總預算要舉債五六○○億元。

另一方面，接下來政府還要投入一點二五兆元的國防特別預算，況且明年度預算案涉及國防部業務的特別預算，可能將高達四個，恐讓政府財政亮紅燈。

政府稅收短徵，卻又不思量入為出，還以各種理由提出特別預算，導致政府舉債不斷增加，最後倒楣的就是一毛稅都省不了的廣大薪水族，不僅要繳稅，政府舉借的債務也是老百姓要還，這些沉重的負擔，會比官員宣稱經濟成長多亮眼的感受還要實在。

