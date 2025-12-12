快訊

農退儲金 農民負擔降至4成…政府支出多6億

聯合報／ 記者黃婉婷／台北報導

為提升農民退休儲金覆蓋率，行政院會昨天通過，調整農民與主管機關每月提繳金額的比率，將農民負擔比率由現行五成降為四成；根據農業部試算，若農民提繳年資卅年，在新制下將少繳約卅三萬元，且保障不變。

農民退休保障包括農退儲金和老農津貼，其中農民退休儲金自二○二一年元旦上路，符合資格的農民每月提繳最低工資的百分之一到百分之十，主管機關農業部也提繳相同額度到專戶，等同雙方各負擔百分之五十；截至今年十月底，有十一萬人加入農退儲金制度。

但是，農退儲金上路以來，覆蓋率維持在四成難突破，其中青農提繳率不到三成。農業部分析，青年初期從農，經濟負擔較大，影響提繳意願。

行政院會昨通過農退儲金條例修法草案，在提繳總金額不變的基礎下，將農民與政府的分擔比率從一比一，修正為四比六，盼解決農民經濟負擔，進而擴大覆蓋率。

以二○二六年最低工資兩萬九千五百元、報酬率百分之四試算，農業部指出，若每月提繳百分之十，等同農民每月提撥金額將從兩千九百五十元，降低至兩千三百六十元；政府負擔將從兩千九百五十元，提升至三千五百四十元；每月提繳金額維持在五九○○元。

農業部主秘林家榮指出，修正案通過之後，政府要為每一位農民多繳五百九十元，一年政府多支出六億元。

