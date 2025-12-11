快訊

手機警報一度「沉默」後再大作 嘉縣大埔兩度4級有感震 所幸未傳災情

地牛翻身！震央高雄甲仙規模4.7 網友驚嚇：突然好大一下

江啟臣率團訪問新加坡 展現立院對台商堅定支持

中央社／ 台北11日電

立法院副院長江啟臣帶領多名國民黨立委訪問新加坡，今天參訪「職總平價超市」（NTUC FairPrice, NTUC）後返台。立法院發布新聞稿指出，江啟臣這次訪星，不僅展現立法院對台商社群的堅定支持，更有助未來問政與相關政策討論。

江啟臣率團訪問新加坡，於11日與國民黨立委鄭正鈐、洪孟楷、呂玉玲、黃健豪、及林倩綺等人，前往NTUC參訪，由NTUC集團總經理唐亞炎親自接待，並介紹集團營運與銷售模式。

唐亞炎表示，NTUC在新加坡擁有逾百家連鎖據點，是當地零售產業的重要領導者，2024年總營業額達45億新加坡幣，員工超過1.4萬人，充分展現企業規模與市場能量。

唐亞炎說，新加坡因採行自由貿易政策，絕大多數商品免徵關稅，超市內高達95%為進口商品。其中台灣農產品在當地表現亮眼，新鮮蔬果深受消費者青睞，台灣豬肉也是極具人氣的品項。

雙方在會談過程中，就自由貿易環境下的民生供應保障、台灣高品質農產品之市場推廣、合作社的社會責任與勞工福利等議題進行深入交流。會談歷時約1小時，並於致贈紀念品及合影後圓滿結束。

新聞稿指出，江啟臣這次赴星進行交流，不僅展現立法院對台商社群的堅定支持，更透過與各領域專家及學者智庫的討論，獲得具體成果，有助未來的問政與相關政策討論，為這次出訪劃下圓滿的句點。

新加坡 江啟臣 立法院

延伸閱讀

藍營內參民調曝光！江啟臣大幅領先 何欣純冷回：讓鄭麗文自己解讀

拜會美國防部前官員 江啟臣：台美軍事應重教育訓練

影／力挺徵召江啟臣參選台中市長 基層團結會大喊「分裂必敗」

角逐台中市長寶座 江啟臣、楊瓊瓔台中黨慶同台零互動

相關新聞

親自出手！賴清德昨邀派系會商 明擴大邀綠委便當會整合政策歧見

近期朝野在國會不斷交鋒，執政黨內對財劃法要不要執行、如何化解僵局等議題看法也相當分歧，行政院長卓榮泰今天罕見缺席行政院會...

5.9億炸藥標案 挨批超思翻版

國防部近期招標五點九億元「ＲＤＸ海掃更」炸藥標案，由位於台南的福麥國際室內裝修公司得標；國民黨立委馬文君昨天指出，標案還...

公教年金停砍表決大戰 最快今三讀

攸關公教年金停砍的相關修正案在立法院協商冷凍期滿，且朝野依然沒有共識，國民黨團和民眾黨團都主張年金停砍，以保障退休公務員...

農退儲金 農民負擔降至4成…政府支出多6億

為提升農民退休儲金覆蓋率，行政院會昨天通過，調整農民與主管機關每月提繳金額的比率，將農民負擔比率由現行五成降為四成；根據...

新聞眼／經濟亮眼？稅收短徵還舉債…財政韌性大挑戰

財政部昨公布前十一月全國總稅收三兆五八一三億元，與全年預算目標差距尚有二二○六億元，預期將是近五年來首見短徵。稅收短徵或...

解財劃法僵局 總統今便當會整合黨內

朝野在國會不斷交鋒，執政黨內對財劃法要不要執行、如何化解僵局等議題，看法也相當分歧，行政院長卓榮泰昨罕見缺席行政院會，黨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。