江啟臣率團訪問新加坡 展現立院對台商堅定支持

立法院副院長江啟臣帶領多名國民黨立委訪問新加坡，今天參訪「職總平價超市」（NTUC FairPrice, NTUC）後返台。立法院發布新聞稿指出，江啟臣這次訪星，不僅展現立法院對台商社群的堅定支持，更有助未來問政與相關政策討論。

江啟臣率團訪問新加坡，於11日與國民黨立委鄭正鈐、洪孟楷、呂玉玲、黃健豪、及林倩綺等人，前往NTUC參訪，由NTUC集團總經理唐亞炎親自接待，並介紹集團營運與銷售模式。

唐亞炎表示，NTUC在新加坡擁有逾百家連鎖據點，是當地零售產業的重要領導者，2024年總營業額達45億新加坡幣，員工超過1.4萬人，充分展現企業規模與市場能量。

唐亞炎說，新加坡因採行自由貿易政策，絕大多數商品免徵關稅，超市內高達95%為進口商品。其中台灣農產品在當地表現亮眼，新鮮蔬果深受消費者青睞，台灣豬肉也是極具人氣的品項。

雙方在會談過程中，就自由貿易環境下的民生供應保障、台灣高品質農產品之市場推廣、合作社的社會責任與勞工福利等議題進行深入交流。會談歷時約1小時，並於致贈紀念品及合影後圓滿結束。

新聞稿指出，江啟臣這次赴星進行交流，不僅展現立法院對台商社群的堅定支持，更透過與各領域專家及學者智庫的討論，獲得具體成果，有助未來的問政與相關政策討論，為這次出訪劃下圓滿的句點。