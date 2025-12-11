【重磅快評】嗆聲全面檢視台韓關係 外交部啃到硬骨頭

外交部不滿南韓電子入境卡標示「中國（台灣）」，揚言「全面檢視台韓關係」，賴清德總統昨天也出面喊話，希望韓國尊重台灣人民意志，讓兩國攜手前進。不過，外交部次長陳明祺昨天竟改口說，「我方只是提醒，而非眼下就要祭出手段」；南韓外交部今天正式回應，「堅持在韓台之間推動非官方、實質合作的既有立場」。外交部顯然啃到一根硬骨頭，把話說得太滿，結果裡外不是人。

賴總統昨天上午出席「亞洲民主人權獎頒獎典禮」，原本受訪結束已離開幾步，突然聽到有媒體提問南韓國籍問題，賴總統又重新走回鏡頭前受訪。賴總統說，台灣跟韓國的交流非常密切，希望台韓維持友好關係，促進兩國各方面的合作、增進兩國福祉；在這種狀況下，希望韓國也能尊重台灣人民的意志，讓兩國都能夠攜手前進，穩定區域的和平，同時也能夠促進區域的繁榮發展。

對於矮化國格爭議，外交部率先拉高對抗基調，揚言「全面檢視台韓關係」；賴總統再出面喊話，呼籲韓國「尊重」台灣人民意志，並定調希望維持台灣和韓國「兩國」的友好關係。國家元首親自回應，代表我方對此議題的高度重視；民進黨立委王定宇更表示，為了維護國家主權和尊嚴，台灣應思考對南韓採取更強烈的因應措施，讓南韓政府感受到台灣的不滿，知道這個錯誤是要付出代價的。

在外交實務上，當雙邊關係惡化或出現重大爭議，外交部可召見該國駐台使節，情節嚴重甚至可召回我駐地國代表，表達我方的關注或不滿。外較好奇我方因應措施，是否採取更進一步的經貿制裁？台韓關係看似一觸即發，連賴總統都親上火線，外交部政次陳明祺昨天竟改口說，「我方只是提醒，而非眼下就要祭出手段」，南韓對我國有大量貿易順差，對我方不友善行為，實在不是太好的舉動；我方確實希望韓國不要這樣做，也會持續溝通。

外交部急轉彎，讓人無所適從。事實上，近6年台灣對南韓貿易總值呈現增加趨勢，2020年僅357億多美元，今年前11個月的貿易總值已超過800億美元，其中半導體項目占了極高比重；2024年，積體電路占比64.5%成為台灣對南韓出口主力；台灣自南韓進口貨品中，也以積體電路占68.8%為最大宗。當「護國晶片」成為兩國主要經貿往來的產品，外交部如何重新檢討經貿關係？中經院第一研究所助研究員王國臣直言，台韓高度相互依存，任何制裁行動都將傷害自身。

不只經貿交流密切，台韓人民旅遊頻繁，韓劇、韓食也成為許多台灣人的日常。「韓團」近年更蜂擁登台，台灣年輕人瘋狂追韓星，連南韓娛樂圈盛事AAA大獎今年都移師高雄舉辦；日前來台的韓團「ALLDAY PROJECT」用英文說，「台灣是個美麗的國家」，引發大陸網友反彈，該團事後轉向對岸道歉，還表示希望早日看到中國粉絲。民進黨常說「得青年、得天下」，同理則是「失青年、失天下」，韓流在台灣已蔚為風潮，外交部敢逆流行嗎？

不管硬實力或軟實力，台韓交流都非常緊密，外交部如何「全面檢視台韓關係」？現代國際關係往來，外交是一門藝術，背後是靠政經實力支撐，沒有實力卻說大話，說出來嚇死人、做起來笑死人，這樣的外交「異數」，最後恐怕只會自曝其短。