【重磅快評】五角大廈認無力保台，AIT先說清楚再談軍購

聯合報／ 主筆室
AIT處長谷立言表示，若台灣不投資自身防衛，要美國依台灣關係法提供防衛武器會非常困難。圖／聯合報系資料照片
賴政府提出8年1.25兆國防特別預算，藍白要求總統赴立院報告未果，無法被排入立院審議。美國在台協會（AIT）台北處長谷立言亮劍，向國人「曉以大義」：針對「提高台灣國防支出」的批評，很可能得不到國際社會支持。並稱若台灣不投資自身防衛，要美國依台灣關係法提供防衛武器，「會非常困難」。

谷立言軟硬兩手，他還說，立院開始審查預算時，願回答立委各項問題。說白了，就是「賴清德不去，AIT去」。詭異的是，就在谷立言力推軍購案同時，紐約時報取得五角大廈密件「優勢簡報」，報告示警：美國在新型態戰爭準備遠不及大陸，解放軍擁有足夠飛彈，能在美國先進武器接近台灣前加以摧毀。

谷立言專訪強調「和平對話須與嚇阻共存」，但五角大廈報告，證明台灣軍購距離有效嚇阻差一大截。立院審查1.25兆特別預算，是要相信五角大廈還是在台協會？如果美國武器無法馳援台灣，谷立言說的「國際社會支持」不就是空話一句？

AIT願代替賴清德接受立委問詢，台美關係不止堅如磐石，人民都不知是哪個政府在治理台灣。谷立言談話有如最後通牒，和白宮團隊安排川習明春會談，都是一刻不能等，形成奇怪氛圍。

谷立言針對民間三大質疑：增加軍購升高對岸敵意、國防支出影響民生經濟，以及交貨延宕，提出詳細說明。但說服力不夠，簡言之，沒人想買高價卻保證不足的天價保單，就算北約及日韓都提高軍費，但他們和美國是正式盟國，台灣什麼都不是，連交貨延宕都沒有法律保障權益。

美國要求台灣提升國防預算「表達自我防禦決心」，撐住解放軍第一擊，讓美日同盟有介入的時間。中方懾於武統風險，不致輕易啟戰。但這套論述從烏克蘭被美國斷援、強迫割地停戰，以及解放軍九三閱兵之後，愈漸失去說服力。五角大廈的「優勢報告」密件證實美中軍力消長是現實，光這一點就打臉谷立言鼓吹的「和平對話須與嚇阻共存」。更何況川普也不信這句話，自知嚇阻不了中國軍事發展，忙著與北京和平對話，談大交易、作多華爾街。

谷立言是比賴清德還尊重在野黨，他在立院開議前拜會藍白主席，為國防預算尋求支持。但五角大廈文件說得這麼白，尤其中俄聯手挑戰美日安保，白宮至今緘默，台灣人會安心點頭埋單嗎？先把五角大廈報告「無力保台」的事說清楚吧。

【重磅快評】五角大廈認無力保台，AIT先說清楚再談軍購

賴政府提出8年1.25兆國防特別預算，藍白要求總統赴立院報告未果，無法被排入立院審議。美國在台協會（AIT）台北處長谷立...

