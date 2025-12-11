林佳龍：國經協會將訪以色列 促高科技人才培育互動

快訊

中央社／ 台北11日電
外交部長林佳龍。記者余承翰／攝影
外交部林佳龍接見以色列國會印太小組主席達爾時表示，台灣與以色列是互相支持的民主夥伴，近期中華民國國際經濟合作協會（國經協會）將組團訪問以國，期待在半導體及高科技人才培育等領域有更多實質互動，攜手建構更安全世界。

林佳龍今天在臉書發文表示，日前在外交部接見以色列國會印太小組主席達爾（Ohad Tal，另譯：泰勒），達爾再度訪台出席首次移師台灣舉辦的「耶路撒冷祈禱早餐會」（Jerusalem Prayer Breakfast）。

林佳龍表示，台灣和以色列同樣身處充滿挑戰的地緣政治環境，也都非常重視信仰與多元社會的共存，近期雙方在民間交流以及國會關係方面非常密切，除了是彼此互相支持的民主夥伴，更是一起為世界做出貢獻的民主國家。

林佳龍提到，台灣多年來透過「全球合作暨訓練架構」（GCTF），和理念相近國家分享在公共衛生、民主治理、婦女賦權、數位經濟及災害防救等領域的經驗，成為很重要的多邊合作平台，也鼓勵以國未來適當參與，將合作網絡從印太延伸到中東地區。

林佳龍說，感謝達爾長期在以色列國會推動友台行動，也計畫在接下來的國際場合持續為台灣發聲。近期國經協會將組團訪問以國，期待未來在半導體及高科技人才培育等領域有更多實質互動。

林佳龍強調，在國際局勢動態之際，越是艱困的時刻，越需要團結；台灣會持續和包括以色列在內的民主盟友攜手，為建構更安全的世界努力，為區域繁榮貢獻心力。

林佳龍 以色列 外交部

