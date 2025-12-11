賴總統便當會 解套國防特別條例、財劃法？藍營持觀望態度

賴清德總統12日中午將邀請民進黨籍立委，在黨中央舉行便當會，針對1.25兆元國防特別條例草案、院版《財劃法》修正草案等爭議法案，共商國是。對於立院朝野僵局是否有機會解套，藍營人士表示，朝野對立、雙方僵持不下，許多立院三讀法案，政院不願副署、執行，牽動府院提案卡關。

立法院程序委員會近日表決，接連阻擋1.25兆元國防特別條例草案、院版《財劃法》修正草案排入議程。賴總統向在野黨喊話，希望理性務實面對；行政院也表達，請立法院盡速審查明年度中央政府總預算。

賴總統12日中午邀請所有民進黨立委在黨中央便當會，主要是針對近來相關爭議法案，聽取立委意見，共商國是。據了解，討論重點包括，立法院近期已經陸續三讀通過的爭議性法案，府院是否「不副署、不公告」，來對在野黨進行反制。

如《財劃法》覆議案咨文已於5日當天送抵總統府與行政院，按照規定10天內要副署並公布，因此府院必須在15日拍板定案。

對此，藍營人士分析，1.25兆元國防特別條例草案、院版《財劃法》修正草案，兩案接連在立院程序委員會卡關，不僅是因為府方表達「賴總統即問即答違憲」等單一因素，而是整個局面牽動到立院本會期已經三讀通過的法案，後續府院是否強硬採取「不副署、不公告」，加深朝野對立。

藍營人士舉例，若請賴總統赴國會即問即答屬於違憲，比較彈性的作法是，先請賴總統赴國會專案報告國防特別條例，後續立委的問題，再另外以其他形式做統一說明；但朝野雙方都有立委對於變通的方式表達反對，導致可以理性溝通、彈性處理的方式都被卡死，形成僵局。

藍營人士評估，如果朝野無法各退一步，各自在一小部分採取圓融的作為，1.25兆元國防特別條例草案、院版《財劃法》修正草案在立院卡關，很難看見曙光。藍營內部其實有許多人也希望總預算案可以趕快進入審查，盼立院已經三讀的法案，政院方面的態度可以和緩一點、再多溝通。