親自出手！賴清德昨邀派系會商 明擴大邀綠委便當會整合政策歧見

近期朝野在國會不斷交鋒，執政黨內對財劃法要不要執行、如何化解僵局等議題看法也相當分歧，行政院長卓榮泰今天罕見缺席行政院會，黨內「卓揆壓不住了」耳語不斷。民進黨組織部今天發出發出通知，邀請黨籍立委明天中午前往中央黨部進行便當會議，黨內人士說，賴清德總統要親自出手，整合黨內意見了。

黨內人士指出，賴總統近期頻出手整頓黨內事務，昨天才邀黨內各派系要角開會，賴在會中重申，農曆年前完成縣市長提名的目標不變，包括艱困選區台北市、桃園市都在範圍內，也表達了從現在到明年底九合一投票日，盡量要多拚民生議題，降低政治衝突氛圍的看法。

黨內人士說，緊盯完選務進度後，有感於近期行政院在在野黨無理多數暴力衝撞下，已略顯疲態，賴總統明天將親自出手，焦點會擺在整合黨內意見，包括財劃法、國籍法、軍警加薪法案、年改案、明年度總預算案尚未付委等，預料都會在討論範圍內。