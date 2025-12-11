民進黨：藍白要把貪助理費合法化 恐淪私房錢、侵害權益

國民黨立委陳玉珍提案要將助理費案除罪化，引發爭議。民進黨發言人韓瑩今天批評，藍白立委的修法方向形同將把貪汙助理費合法化，甚至不需檢據核銷，讓助理費由立委自行統籌運用，恐使助理費淪為私房錢，嚴重侵害助理權益。

韓瑩指出，面對社會疑慮與助理的反對聲浪，陳玉珍仍強硬宣稱不會撤案，並要求工會與其直接溝通，引發外界質疑她漠視助理權益、執意推動爭議修法，甚至被認為是在替涉及助理費爭議的國民黨公職護航，態度行徑令人咋舌。

韓瑩說，民眾黨立委劉書彬更不遑多讓。根據媒體報導，據傳其助理加入連署、為自身工作權益發聲時，劉書彬不僅未支持，更被爆出飆罵助理，這種對待辛苦助理的作風，苛刻態度不僅宛如慣老闆，更與民眾黨主席黃國昌所聲稱的公款公用原則相互矛盾。

韓瑩表示，民進黨反對任何企圖透過修法自肥、犧牲助理工作權益的行為，呼籲國民黨與民眾黨應盡速表態，公開反對陳玉珍此一被外界視為挺貪汙、挺慣老闆的修法提案，共同維護國會助理的勞動權益，避免讓國會成為特權溫床。