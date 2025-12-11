立院明表決退撫條例 全教總支持停砍所得替代率、政府落實撥補

立法院院會即將於明日表決《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》部分條文修正草案，全國教師工會總聯合會今呼籲朝野立委，正視年金改革遺留下的制度不公，並應積極監督政府足額撥補基金，以確保基金永續。

全教總表示，支持修法停止調降所得替代率，同時要求返還年資補償金、確保基金永續的撥補方案，並列為下階段公教退撫條例修正的優先條文。

全教總重申，支持停降替代率，保障退休公教人員權益。理事長侯俊良強調，停降替代率是保障公教人員基本退休生活、穩定公職人力與教育現場的重要一步，呼籲朝野黨團儘快完成修法。

再者，全教總也認為應落實公平正義，下階段修法應返還年資補償金。年資補償金為民國84至85年間，軍公教退休制度由恩給制改為儲金制的配套措施，當年立法院制定年資補償金制度，是橫跨新舊制且舊制年資未滿15年的軍公教人員法定權利。

侯俊良強調，補償金經費由政府編列預算支應，與退撫基金財務無涉，且屬法定權利，年金改革竟將與退撫基金無關的年資補償金取消，形同政府毀棄法律承諾。呼籲朝野委員摒除成見，正視補償金立法沿革，於下會期將返還公教年資補償金列為優先推動法案，以落實公平正義。

全教總也要求朝野委員監督政府履行撥補承諾，停止調降替代率僅是檢討年改的第一步，政府必須同步負起雇主責任，依法編列預算撥補退撫基金，希望朝野立委監督政府採取最有利的10年撥補方案，而非總支出更高、延長不確定性的20年方案，且應制定具體且足額的撥補時程，以實際行動維護基金永續。