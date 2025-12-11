快訊

稱戰時可上班課遭王世堅駁斥 苗博雅為其緩頰：悲天憫人、應沒看直播

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
社民黨議員苗博雅日前直播指出現代戰爭只有部分地區受影響，遭王世堅駁斥，苗表示，王可能只看了新聞、標題，沒看她完整直播，表達他悲天憫人情懷。記者洪子凱／攝影
社民黨議員苗博雅日前直播指出現代戰爭只有部分地區受影響，遭王世堅駁斥，苗表示，王可能只看了新聞、標題，沒看她完整直播，表達他悲天憫人情懷。記者洪子凱／攝影

社民黨議員苗博雅日前直播指出現代戰爭只有部分地區受影響，兩岸開戰若攻擊外島，台灣本島仍可正常運作，引發爭議。綠委王世堅更直言，台灣面積不大，炮彈打來無人能倖免。苗今表示，王可能只看了新聞、標題，沒看她完整直播，表達他悲天憫人情懷。但她也強調，自己沒有美化戰爭，只是要表達全社會防衛韌性重要。

王世堅昨天受訪談及此事表示，台灣就只有3萬6000平方公里，開戰後要有地區能夠照樣生活作息是指國土超大國家，必須要有上百萬平方公里，這樣的情況下，台灣一開戰，全體國民都會做好心理準備，炮彈一打過來，不分東西南北無人能倖免，「不曉得怎麼會有人這麼說？」

苗博雅緩頰，「堅哥要表達他悲天憫人情懷，也沒錯。」當戰爭發生不會區分什麼顏色，中共非常殘忍她沒有幫中共美化，但因為自己言論遭到扭曲，甚至遭到媒體惡意下標、造假，而王這幾年才開始使用智慧型手機「可能沒有去看我的直播」，對她的理解可能來自新聞資料。

苗博雅強調，自表達就是「全社會防衛韌性」的重要性，也因這次事件發生，讓她意識到國人對這件事很陌生，才會對她所提及言論感到害怕、排斥，但全社會防衛韌性應是不論來自何方、不分性別都必須能夠提升自己在危機時如常運作能力，國際上很多資料都顯示，只要台灣做好夠多準備，中國大陸的威脅就會越低，若自身準備不足反而會導致習近平想要對台灣動手機會。

苗博雅昨深夜也開直播分享相關觀念，更遇到中國的網友來踢館，雙方也針對兩岸議題相互交鋒，苗也表示，他還是希望兩岸間大家都能互相尊重，「若你喜歡被中國管我尊重，但也請你尊重台灣的自由」，若有更多人願意站出來呼籲，任何兇戰危脅執念就不會存在。

社會防衛韌性 苗博雅 王世堅 習近平

