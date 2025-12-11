快訊

裝修公司得標5.9億火藥軍購案 福麥背景遭起底…地方低調經營引關注

台積電填息跳水…三大法人又轉賣超192億元 31勇士逆風漲停

親自出手！賴總統昨邀派系會商 明擴大邀綠委便當會整合政策歧見

助理費除罪惹議 陳昭姿連署撤案：民眾黨也許有折衷版本

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
國民黨立委陳玉珍提案助理費除罪化，引發國會助理怒火，因而發起撤案連署。民眾黨立法院黨團幹事長陳昭姿今連署力挺。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委陳玉珍提案助理費除罪化，引發國會助理怒火，因而發起撤案連署。民眾黨立法院黨團幹事長陳昭姿今連署力挺。圖／聯合報系資料照片

國民黨立委陳玉珍提案助理費除罪化，引發國會助理怒火，因而發起撤案連署。民眾黨立法院黨團幹事長陳昭姿今連署力挺，為自己可能受損的權益發聲，是最基本的精神，她辦公室全簽了。至於民眾黨團總召黃國昌日前說由立委黃珊珊、林國成組成小組研議草案，陳昭姿今透露，至少方向不會往全面除罪化，「也許會有個折衷的版本。」

該連署已有49間民進黨委員辦公室、24間國民黨委員辦公室、5間民眾黨委員辦公室及2個立法院黨團，共計284位助理連署。民眾黨立委陳昭姿今也簽署力挺，他說，每位立委都有權利提出自己認為適當的法案，但被法案影響權益的人，包括這次法案涉及到的助理，也有權利為可能受損權利發聲，是最基本精神，所以提案是一回事，發聲也是一回事，她的辦公室每位同仁都簽了連署。

至於黨團立場，陳昭姿說，黃國昌有責成兩位長期擔任民代的立委研議，至於黨版法案必須深入討論，至少方向不會往全面除罪化方向，「也許會有個折衷的版本。」

辦公室 法案 民眾黨 國民黨 陳昭姿 黃國昌 陳玉珍 民進黨 黃珊珊

延伸閱讀

綠白立委聲援助理費 反對修法匯給立委

國會助理發起助理費除罪化撤案 民進黨團、陳昭姿連署

邀立委連署撤「助費除罪化」 發起人：在野僅陳昭姿一人響應

與藍智庫對接討論在野合作 黃國昌指示擬定全國性共同政見

相關新聞

親自出手！賴清德昨邀派系會商 明擴大邀綠委便當會整合政策歧見

近期朝野在國會不斷交鋒，執政黨內對財劃法要不要執行、如何化解僵局等議題看法也相當分歧，行政院長卓榮泰今天罕見缺席行政院會...

加強防務合作？路透：外交部政務次長吳志中近期密訪以色列

路透11日引述3名知情人士獨家報導，在台灣尋求與以色列加強防務合作之際，外交部政務次長吳志中近期曾訪問以色列，而此行先前...

陸委會超快審過雙城論壇是「請君入甕」？蔣萬安回應了

台北市府今向陸委會提出市長蔣萬安將於12月27日、28日赴上海參加雙城論壇。蔣萬安今赴議會備詢，被北市議員問到雙城舉辦的...

民進黨：藍白要把貪助理費合法化 恐淪私房錢、侵害權益

國民黨立委陳玉珍提案要將助理費案除罪化，引發爭議。民進黨發言人韓瑩今天批評，藍白立委的修法方向形同將把貪汙助理費合法化，...

立院明表決退撫條例 全教總支持停砍所得替代率、政府落實撥補

立法院院會即將於明日表決《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》部分條文修正草案，全國教師工會總聯合會今呼籲朝野立委，正視年金...

稱戰時可上班課遭王世堅駁斥 苗博雅為其緩頰：悲天憫人、應沒看直播

社民黨議員苗博雅日前直播指出現代戰爭只有部分地區受影響，兩岸開戰若攻擊外島，台灣本島仍可正常運作，引發爭議。綠委王世堅更...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。