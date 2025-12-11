賴總統：多元推動社會住宅及包租代管穩定增加供給

快訊

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
賴清德總統今天接見「第27屆國家建築金質獎」及「第22屆國家品牌玉山獎」得獎代表。圖／總統府提供
賴清德總統今天接見「第27屆國家建築金質獎」及「第22屆國家品牌玉山獎」得獎代表。圖／總統府提供

日前有媒體報導，賴清德總統上任一年半以來，推動社會住宅態度消極。賴總統今天接見「第27屆國家建築金質獎」及「第22屆國家品牌玉山獎」得獎代表時表示，針對社會所關心的都市更新與危老重建，基於社會照顧的需求，政府的居住政策也會持續穩健推動；除了透過多元方式推動社會住宅及包租代管穩定增加供給，也會改善居住品質。

賴總統致詞表示，今年的國家建築金質獎得獎作品中，看見台灣在建築技術、工法與美學不斷進步，尤其許多作品都納入安全、節能與永續發展的綠建築理念，展現面對全球氣候變遷及淨零轉型的決心；而在國家品牌玉山獎方面，得獎企業橫跨生技、金融、製造及服務業等領域，大家的多元創新與高品質讓「台灣製造」成為國際市場上值得信賴的標誌，也展現台灣企業的前瞻性與龐大競爭力

賴總統指出，無論是以創新工法打造永續建築、透過都更和危老重建提升城市韌性，或是在各領域讓「台灣品牌」在國際發光，大家的努力都是推動台灣前進的重要力量。面對新時代的挑戰，企業的創新能力、品牌價值及與時俱進，更是臺灣提升競爭力的關鍵。

賴總統說，面對全球AI變革及各種情勢變化，政府積極推動「AI新十大建設」，將投入超過千億元的預算，涵蓋擴大智慧應用、完善基礎設施及研發關鍵技術三大面向，更要發展量子電腦、矽光子、機器人等前瞻技術，為AI時代全球科技發展展開布局。經濟部也成立了「產業競爭力輔導團」，協助產業導入AI應用，並且搭配人才培訓，要讓台灣的百工百業在AI世代持續保有關鍵競爭力。

賴總統提到，針對社會所關心的都市更新與危老重建，基於社會照顧的需求，政府的居住政策也會持續穩健推動。除了透過多元方式推動社會住宅及包租代管穩定增加供給，也會改善居住品質，並且將節能、減碳等設計納入社宅的興建規劃，期待透過政府和民間的共同合作，帶給國人更安全、宜居的生活環境。

此外，副總統蕭美琴今接見「第33屆建築金石獎得獎企業與地方政府獲獎單位代表」時也表示，政府近期積極推動社會住宅、青年包租代管等居住正義相關政策，期盼打造符合不同社群需求的住宅環境。除了居家品質外，國人對公共生活以及公共建設品質也越來越重視，包括產業轉型的舊工廠再造、大型演唱會公共空間、社區周邊公園以及其他公共設施等，都是提升台灣人民整體生活品質、永續、安全的重要關鍵。

