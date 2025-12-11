因應高齡少子化 衛福部組改成立兒少、高齡專責機構

快訊

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院會今天通過衛福部組改相關草案。圖／行政院提供
衛福部研擬大規模組織再造，行政院會今通過相關組織法草案，將成立「兒少及家庭支持署」，涵蓋預防保健、早期療育，到托嬰托育、福利與保護等，建立完整的兒少支持體系；另成立「長期照顧及社會發展署」及，整合長者、身心障礙者的權益及福利。

衛福部也增設國家醫療科技評估中心、國家中醫研究院兩個行政法人，盼藉財務與人事彈性，吸引專業人才。

行政院2013年進行組織改造，整合衛生署、內政部社會司、兒童局等單位，成立「衛生福利部」。如今衛福部再次組織改造，行政院副院長鄭麗君說，這是因應社會變遷造成結構轉變，及兒少、高齡、身心障礙者與婦女相關照顧與發展需求，落實賴總統健康台灣施政目標。

行政院會今天通過行政院人事行政總處簽陳衛生福利部所擬「衛生福利部組織法」部分條文修正草案、「衛生福利部兒少及家庭支持署組織法」草案、「衛生福利部長期照顧及社會發展署組織法」草案及「衛生福利部中央健康保險署組織法」修正草案，將函請立法院審議。

此次組織調整中，成立「兒少及家庭支持署」專責機關是一大重點，整合兒少健康與福利業務，涵蓋預防保健、早期療育，到托嬰托育、福利與保護等，建立完整的兒少支持體系，並強化家庭支持功能與韌性。

另隨著超高齡社會來臨，了精進照顧服務，設立「長期照顧及社會發展署」，整合長者、身心障礙者的權益及福利，優化不同失能需求的服務，並與醫療接軌，提升民眾的便利性。同時促進婦女發展與權益，進而提升整體社會韌性與永續發展的能力。

另新增兩個行政法人，包括成立「國家醫療科技評估中心」行政法人，促新藥、新醫療科技的決策效率與執行力，加速民眾取得最新治療，減輕疾病負擔；國家中醫藥研究所將改制成「國家中醫研究院」行政法人，招攬資深醫師及高科技研究人才，整合資源發展台灣特色的中醫藥實證醫學與產學模式。

衛福部說，此次組織調整有助強化業務整合及提升推動效能。兒童照護方面，將完善前端預防、中段輔導到後端照顧的組織結構，確保服務連續性；長者照顧方面，服務將更加多元與順暢；行政法人的設立則將提高用人彈性，吸引醫療科技評估及中醫研究的專業人才。

