不執行《財劃法》？政院：不會執行讓政府違法的《財劃法》

立法院否決行政院所提財劃法覆議案，行政院長卓榮泰喊出「不執行」，不過此做法引發討論。對此，行政院發言人李慧芝指出，執行「再修惡版」《財劃法》才會違反《公共債務法》，而公務員無法違法，行政院也無法違法編列預算；行政院是憲政機關，首要任務是守護憲政體制，對於立法院公然違法、違反《憲法》第70條，侵害行政院預算權，行政院無法接受，也無法認同。

行政院不滿「再修版財劃法」增加政府舉債，更超出《公債法》限制，因此提出覆議，但遭立法院否決，財劃法咨文已於5日送抵政院，總統最遲要在15日公布，傳行政院長將副署、總統按時公布，但政院不執行，但綠營內也有人質疑，公布法律但不執行，是對抗憲政體系。

李慧芝指出，執行「再修惡版」《財劃法》才會違反《公共債務法》，而公務員無法違法，行政院也無法違法編列預算；行政院是憲政機關，首要任務是守護憲政體制，對於立法院公然違法、違反《憲法》第70條，侵害行政院預算權，行政院無法接受，也無法認同。

李慧芝表示，《財劃法》是財政基本法，行政院版多次與地方政府和各界學者共同討論，也是目前共識度最高的《財劃法》版本，希望立法院盡速審議；行政院跟財政部一定會依法行政，政府絕對不會做違法違憲的事情。

此外，115年度總預算送立法院後，至今遲遲未付委，政府後續施政推動勢必受到影響。李慧芝指出，目前還在持續盤整中，但在今年8月報告中央政府總預算內容時，有提出減稅減負擔、健康台灣、均衡台灣、打詐、婚育宅、0到6歲國家養2.0等，都是政策亮點，希望明年可以順利接續展開。

李慧芝說，今天是12月11日，距離年度結算只剩下20天，總預算已經送到立法院4個月了，也希望立法院盡速審議，才能讓國家發展跟公共建設可以持續接軌。

另外，媒體關注，行政院是否評估比照美國政府「關門」藉此對在野黨施壓。李慧芝說，美台政府制度不同，美國行政部門若未經預算授權將無法支出，我國《預算法》則規定，預算即使無法在法定期限內完成審議，仍可動支前年度必要經費，但仍呼籲立法院盡速審查。