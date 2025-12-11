陸委會超快審過雙城論壇是「請君入甕」？蔣萬安回應了

台北市府今向陸委會提出市長蔣萬安將於12月27日、28日赴上海參加雙城論壇。蔣萬安今赴議會備詢，被北市議員問到雙城舉辦的心中滋味，他說，正式核定下來才算順利成行，但也說到有民意代表一方面反對舉辦雙城論壇，一方面又要叫市府到雙城論壇談小紅書，前後立場矛盾、雙重標準。

北市議員鍾小平問，陸委會最近對於雙城論壇充滿善意，會不會是口袋戰術、請君入甕，但中央又禁止小紅書、又是內政部長講一邊一國，陸委會卻順利放行，請蔣萬安說明心中滋味。

蔣萬安說，前年第一才上任親自率團到上海參加雙城論壇，去年上海的副市長親自來台北，維持15年專注於市政交流上面，也有具體成果，中央清楚雙城論壇就是市政交流、城市之間行之多年交流會議，不牽涉政治職權。

他說，陸委會依照相關規定，進行審查。至於其他民意代表一方面反對舉辦雙城論壇，一方面又要叫市府到雙城論壇反映小紅書的事情，前後立場矛盾、雙重標準。

蔣萬安說，這次雙城論壇就是依照慣例、規定辦理，包含依照期程提出申請，水治理、培訓等MOU規定審查，聚焦在市政議題，就是照這樣立場辦理。

鍾小平也問，這次順利的感受？為什麼以前三天變成了二天？雙城論壇相關內容等質詢。

蔣萬安回，其實還不敢講順利，因為才提出申請，要經過中央陸委會等部會審核，正式核定下來才算順利成行。論壇中聚焦市政議題哪些成果，以會要看現實來檢視。希望屆時能順利成行並有順利成果。

他說，時間選擇上面今年比較困難，年底是議會期間、預算會期，也要和上海方協調雙方可以時間，排除議會審查預算時間、相關議程，大概剩下就落在這區間。

蔣萬安也說，內容會以科技、創新、水治理、職人培訓，另外持續推進上次論壇的雙方動物園對於小貓熊、物種交換，持續台北市小貓熊繁殖下去，相關成果。