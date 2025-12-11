快訊

入境卡標「中國（台灣）」惹議！賴總統喊話後 南韓外交部回應了

MLB／跟大谷翔平名僅差一個字！達比修之子被美國一級棒球名校簽下

演唱會隔天接噩耗！賴佩霞女婿離世 強忍悲痛急飛美國奔喪

卓榮泰罕見缺席院會 政院證實喉嚨沙啞不宜說話

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

行政院11日舉行例行院會，然今日的院會卻臨時改由副院長鄭麗君主持。對此，行政院發言人李慧芝表示，院長另有要公，並未主持11日行政院晨會與院會。

李慧芝舉例，行政院前院長毛治國也曾在院會請假，且行政會議議事規則本來就有代理機制，不需要多做揣測。她會後補充，卓揆因沙啞，僅聽取不需要說話的報告。

但是對於李慧芝舉例毛治國時期曾因請辭而未主持過，與今日狀況似乎有所差別，卓榮泰是否是憲政史上首次院長未主持院會。李慧芝表示，將再查閱行政院史來進行答覆。

卓榮泰本周多次臨時取消公開行程，包括8日取消下午2時的「第22屆機關檔案管理金檔獎暨金質獎頒獎典禮」行程，今天也臨時缺席行政院會、下午1時的「第37屆台北國際建築建材暨產品展」開幕典禮，以及下午2時的「114年國光體育獎章暨運動科學研究獎勵頒獎典禮」。

李慧芝 毛治國 卓榮泰

延伸閱讀

行政院預算「先通過再談？」 許淑華批卓榮泰邏輯本末倒置

稱卓揆「另有要公」缺席院會 政院證實喉嚨沙啞不宜說話

「我們寸步難行」卓榮泰嘆多項計畫恐難展開 盼立院通過總預算

【重磅快評】劉世芳、梁文傑閃一邊 卓榮泰玩啥把戲？

相關新聞

入境卡標「中國（台灣）」惹議！賴總統喊話後南韓外交部回應了

南韓電子入境卡系統將台灣錯誤標示為「中國（台灣）」，賴清德總統10日喊話南韓「尊重台灣人民意志」，多家韓媒跟進報導。南韓...

陸委會超快審過雙城論壇是「請君入甕」？蔣萬安回應了

台北市府今向陸委會提出市長蔣萬安將於12月27日、28日赴上海參加雙城論壇。蔣萬安今赴議會備詢，被北市議員問到雙城舉辦的...

公教年金停砍朝野無共識 明立法院會可望三讀

攸關公教年金停砍的「公務人員退休撫卹條例」、「公立學校教職員退休資遣撫卹法」修正案，明日即將超過一個月協商冷凍期。立法院...

不執行財劃法未說死 政院：卓揆將做最後決定 不會違法違憲

立法院否決行政院所提財劃法覆議案，行政院長卓榮泰撂話「不執行」，而藍白所提的停砍年金法案最快明天三讀，傳行政院也有意不執...

顧立雄稱有輸出許可就能投炸藥標 王鴻薇：人人成軍火商？

國民黨立委王鴻薇昨爆料，福麥國際室內裝修公司以5.9億得標，國防部RDX海掃更炸藥採購案。國防部長顧立雄今回應，只要有代...

賴總統：多元推動社會住宅及包租代管穩定增加供給

日前有媒體報導，賴清德總統上任一年半以來，推動社會住宅態度消極。賴總統今天接見「第27屆國家建築金質獎」及「第22屆國家...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。