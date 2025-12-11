快訊

名偵探柯南教壞小孩？麻醉針恐讓人成癮！

「諾貝爾和平獎得主」馬查多出逃內幕曝！ 喬裝突破檢哨站 美軍F-18疑護駕

北海道2000條沙丁魚擱淺當夜青森外海強震 網友熱議：莫非地震前兆

批苗博雅「浪漫化戰爭」 徐巧芯參烏克蘭：台恐800萬人流離失所

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立院黨團今舉行「美國是否無力保台？軍購買的只是心酸？」記者會，黨團副書記長徐巧芯駁斥台北市社民黨議員苗博雅日前直播提及現代戰爭只有部分地區受影響，並以俄烏戰爭為例，多數地區仍正常上班上課的說法。記者曾學仁／攝影
國民黨立院黨團今舉行「美國是否無力保台？軍購買的只是心酸？」記者會，黨團副書記長徐巧芯駁斥台北市社民黨議員苗博雅日前直播提及現代戰爭只有部分地區受影響，並以俄烏戰爭為例，多數地區仍正常上班上課的說法。記者曾學仁／攝影

台北市社民黨議員苗博雅日前直播提及現代戰爭只有部分地區受影響，並以俄烏戰爭為例，多數地區仍正常上班上課。國民黨立院黨團副書記長徐巧芯今批，苗博雅說法是「浪漫化戰爭」，台灣有事則台灣人民有事，若以烏克蘭難民比例套用，台灣將有近800萬難民。

針對苗博雅說法，徐巧芯批「浪漫化戰爭」，給予嚴厲譴責。1958年823砲戰時，中共只能打到金門跟馬祖，無法砲擊台灣本島，現在中共所擁有的導彈射程範圍包含整個台灣。1958年中共的戰爭武器能力，跟現代的戰爭武器能力完全不一樣，怎麼會有人傻到拿

823砲戰當時的中共作戰能力跟現在對比，欺騙全民就算台灣有事發生戰爭，也可如823砲戰，台灣本島沒有事。「你沒有任何親朋好友是志願役、義務役或是替代役，上場保護關鍵基礎設施等的作戰需求嗎？」

徐巧芯表示，做戰爭想定時，首先考慮地理、幅員，台灣的縱深、面積、人口居住密集度，與烏克蘭、俄羅斯完全不相符，怎麼能夠拿兩個縱深地理環境完全不相符的國家，做戰爭比較？中華民國台澎金馬等均屬海島，不像烏克蘭接壤歐洲，很多烏克蘭人在發生戰爭後成為難民，請問台灣本島怎麼處理？

徐巧芯說，作為關鍵基礎設施的天然氣儲存槽，包含現有的儲存槽、天然氣發電廠，及規畫中、建設中的儲存槽，人口密集區等都在台灣西半部，中共若透過精準導彈，攻擊台灣關鍵基礎設施，可能全台斷電、斷水，發生火災等，這樣的事情都發生在人口密集區，這樣要怎樣正常上班上課？關鍵基礎設施非常集中，所以台灣有事，台灣人民就有事，這才是真相，這不是投降主義，這是把戰爭的事實客觀呈現給大眾，避戰不等於投降。

徐巧芯表示，烏克蘭幅員大，總人口約是4100萬到4200萬人，小小的台灣人口為2350萬人，比較就可知為何在烏克蘭戰場的後方，人民能好好生活，前線情況淒慘。若以2024到2025年人口來看，烏克蘭約有3000到3500萬人，烏克蘭成為國際難民的比例約有16%到17%，以同樣比例套用在台灣，有將近400萬人；還有數百萬人是在烏國流離失所的，約占烏國人口的3分之1，若套用在台灣，有790萬、近800萬人，要拿烏克蘭來跟台灣相提並論？

苗博雅用以色列為例，表示建國至今以色列本土受到多次的攻擊，但日常生活還可在受到攻擊時繼續如常運作。徐巧芯駁斥，台灣不是以色列，以色列也不是台灣，以色列男女皆兵，且男性當兵的年限為3年，在以色列街道上可以看到男男女女穿著軍裝拿著槍。以色列的競爭對手是伊朗、真主黨、哈馬斯，以色列軍力明顯高於伊朗，怎能套用在兩岸戰事？伊朗跟以色列不時的衝突中，居民也須避難，而以色列軍人的待遇也明顯優於我國國軍。

徐巧芯表示，國民黨提出軍人加薪三讀通過後，為何行政院可以不依法行政？國軍人數遠遠不夠，所有關鍵基礎設施都需要有人守護，志願役約在16.5萬到17萬，再加上後備人力，都是遠遠不夠。「中華民國就是我們的國家，一旦發生戰爭，中華民國成為戰場，所有國民都會受到衝擊。」

俄烏戰爭 以色列 烏克蘭

延伸閱讀

裝修公司接國防部炸藥標案 徐巧芯疑國安疑慮：是否有許可證

苗博雅「戰時上班課」惹議 侯漢廷諷：歌頌戰爭才能達政治紅利

能正常上班課？苗博雅稱若開戰第一個被抓 楊智伃酸：太看得起自己

台海開戰仍可正常上班課惹爭議 苗博雅舉以色列受攻擊反駁

相關新聞

含10億美元資台安全倡議國防授權法 美眾院通過送參院趕年底過關

美國聯邦眾議院10日以壓倒性的多數票通過預算規模逾9000億美元的2026年度國防授權法案，接下來將送入參議院投票，趕在...

公教年金停砍朝野無共識 明立法院會可望三讀

攸關公教年金停砍的「公務人員退休撫卹條例」、「公立學校教職員退休資遣撫卹法」修正案，明日即將超過一個月協商冷凍期。立法院...

不執行財劃法未說死 政院：卓揆將做最後決定 不會違法違憲

立法院否決行政院所提財劃法覆議案，行政院長卓榮泰撂話「不執行」，而藍白所提的停砍年金法案最快明天三讀，傳行政院也有意不執...

邀立委連署撤「助費除罪化」 發起人：在野僅陳昭姿一人響應

國民黨立委陳玉珍提案，要將立委助理費案除罪化，引發爭議，立法院助理工會幹部發起連署希望撤回提案。連署發起人今天在立法院邀...

顧立雄稱有輸出許可就能投炸藥標 王鴻薇：人人成軍火商？

國民黨立委王鴻薇昨爆料，福麥國際室內裝修公司以5.9億得標，國防部RDX海掃更炸藥採購案。國防部長顧立雄今回應，只要有代...

批苗博雅「浪漫化戰爭」 徐巧芯參烏克蘭：台恐800萬人流離失所

台北市社民黨議員苗博雅日前直播提及現代戰爭只有部分地區受影響，並以俄烏戰爭為例，多數地區仍正常上班上課。國民黨立院黨團副...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。