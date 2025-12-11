批苗博雅「浪漫化戰爭」 徐巧芯參烏克蘭：台恐800萬人流離失所

台北市社民黨議員苗博雅日前直播提及現代戰爭只有部分地區受影響，並以俄烏戰爭為例，多數地區仍正常上班上課。國民黨立院黨團副書記長徐巧芯今批，苗博雅說法是「浪漫化戰爭」，台灣有事則台灣人民有事，若以烏克蘭難民比例套用，台灣將有近800萬難民。

針對苗博雅說法，徐巧芯批「浪漫化戰爭」，給予嚴厲譴責。1958年823砲戰時，中共只能打到金門跟馬祖，無法砲擊台灣本島，現在中共所擁有的導彈射程範圍包含整個台灣。1958年中共的戰爭武器能力，跟現代的戰爭武器能力完全不一樣，怎麼會有人傻到拿

823砲戰當時的中共作戰能力跟現在對比，欺騙全民就算台灣有事發生戰爭，也可如823砲戰，台灣本島沒有事。「你沒有任何親朋好友是志願役、義務役或是替代役，上場保護關鍵基礎設施等的作戰需求嗎？」

徐巧芯表示，做戰爭想定時，首先考慮地理、幅員，台灣的縱深、面積、人口居住密集度，與烏克蘭、俄羅斯完全不相符，怎麼能夠拿兩個縱深地理環境完全不相符的國家，做戰爭比較？中華民國台澎金馬等均屬海島，不像烏克蘭接壤歐洲，很多烏克蘭人在發生戰爭後成為難民，請問台灣本島怎麼處理？

徐巧芯說，作為關鍵基礎設施的天然氣儲存槽，包含現有的儲存槽、天然氣發電廠，及規畫中、建設中的儲存槽，人口密集區等都在台灣西半部，中共若透過精準導彈，攻擊台灣關鍵基礎設施，可能全台斷電、斷水，發生火災等，這樣的事情都發生在人口密集區，這樣要怎樣正常上班上課？關鍵基礎設施非常集中，所以台灣有事，台灣人民就有事，這才是真相，這不是投降主義，這是把戰爭的事實客觀呈現給大眾，避戰不等於投降。

徐巧芯表示，烏克蘭幅員大，總人口約是4100萬到4200萬人，小小的台灣人口為2350萬人，比較就可知為何在烏克蘭戰場的後方，人民能好好生活，前線情況淒慘。若以2024到2025年人口來看，烏克蘭約有3000到3500萬人，烏克蘭成為國際難民的比例約有16%到17%，以同樣比例套用在台灣，有將近400萬人；還有數百萬人是在烏國流離失所的，約占烏國人口的3分之1，若套用在台灣，有790萬、近800萬人，要拿烏克蘭來跟台灣相提並論？

苗博雅用以色列為例，表示建國至今以色列本土受到多次的攻擊，但日常生活還可在受到攻擊時繼續如常運作。徐巧芯駁斥，台灣不是以色列，以色列也不是台灣，以色列男女皆兵，且男性當兵的年限為3年，在以色列街道上可以看到男男女女穿著軍裝拿著槍。以色列的競爭對手是伊朗、真主黨、哈馬斯，以色列軍力明顯高於伊朗，怎能套用在兩岸戰事？伊朗跟以色列不時的衝突中，居民也須避難，而以色列軍人的待遇也明顯優於我國國軍。

徐巧芯表示，國民黨提出軍人加薪三讀通過後，為何行政院可以不依法行政？國軍人數遠遠不夠，所有關鍵基礎設施都需要有人守護，志願役約在16.5萬到17萬，再加上後備人力，都是遠遠不夠。「中華民國就是我們的國家，一旦發生戰爭，中華民國成為戰場，所有國民都會受到衝擊。」