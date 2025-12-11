不執行財劃法未說死 政院：卓揆將做最後決定 不會違法違憲

立法院否決行政院所提財劃法覆議案，行政院長卓榮泰撂話「不執行」，而藍白所提的停砍年金法案最快明天三讀，傳行政院也有意不執行。行政院說，執行「再修惡版」財劃法才會造成政府違法，行政院跟財政部會依法行政，卓揆將做出最後決定，不會違法違憲。

行政院不滿「再修版財劃法」增加政府舉債，更超出公債法限制，因此提出覆議，但遭立法院否決，財劃法咨文已於5日送抵政院，總統最遲要在15日公布，傳行政院長將副署、總統按時公布，但政院不執行，但綠營內也有人質疑，公布法律但不執行，是對抗憲政體系。

行政院發言人李慧芝指出，執行「再修惡版」財劃法才會違反「公共債務法」，而公務員無法違法，行政院也無法違法編列預算；行政院是憲政機關，首要任務是守護憲政體制，對於立法院公然違法、違反憲法第70條，侵害行政院預算權，行政院無法接受，也無法認同。

李慧芝表示，財劃法是財政基本法，行政院版多次與地方政府和各界學者共同討論，也是目前共識度最高的財劃法版本，希望立法院盡速審議；行政院跟財政部一定會依法行政，政府絕對不會做違法違憲的事情。

此外，明年度中央政府總預算案至今尚未付委審查，李慧芝說，目前持續盤點相關衝擊，但明年新興計畫如「4年1000億治水預算」都會受影響，相關減稅減負擔、健康台灣、均衡台灣、打詐、婚育租津貼、0到6歲國家一起養2.0等也都是政策亮點，希望明年能順利展開。

她說，距離今年僅剩20天，明年度中央政府總預算案已送入立法院4個月，希望立法院盡速審議，才能讓國家發展跟公共建設持續接軌。

媒體關注，行政院是否評估比照美國政府「關門」藉此對在野黨施壓。李慧芝說，美台政府制度不同，美國行政部門若未經預算授權將無法支出，我國「預算法」則規定，預算即使無法在法定期限內完成審議，仍可動支前年度必要經費，但仍呼籲立法院儘速審查。