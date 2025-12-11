江啟臣出訪新加坡款宴台商 提立法院3大承諾

快訊

中央社／ 台北11日電

立法院副院長江啟臣10日晚間在新加坡款宴台商代表時表示，立法院對台商有3大承諾，有利政策不分黨派全力相挺、打造國內優質投資環境、促進台商與政府間的良好溝通，這是全體立委的一致共識，立法院將持續成為台商最強大的靠山。

立法院今天發布新聞稿指出，立法院副院長江啟臣10日晚間在新加坡主持「亞洲台灣商會聯合總會第33屆第2次理監事聯席會議」立法院晚宴，包括國民黨立委鄭正鈐、洪孟楷、呂玉玲、黃健豪、陳菁徽、林倩綺、民進黨立委何欣純，以及亞總第33屆總會長陳舒琴、監事長謝美滿、世界台灣商會聯合總會總會長熊強生等，以及來自亞洲各國台商代表共襄盛舉。

江啟臣在致詞時表示，很高興能在新加坡代表中華民國立法院與立法院長韓國瑜，款宴來自世界各地的台商，向大家致上最高的敬意與祝福，並向帶著一卡皮箱在世界打拚、富有台灣精神的台商說一句「有你們真好」；台商的成功是台灣的成功、也是台灣形象最好的對外宣傳。

江啟臣指出，近年來國際情勢變化多端，如同在商場上面臨的挑戰一般，難以捉摸，但台商的成績有目共睹。

江啟臣表示，本屆立法院在韓國瑜的帶領下，全力支持國會外交，截至今年11月底，立法院已經接待來自世界77個國家，428個訪問團，將近5000人次造訪，所有的訪賓們都不約而同地提及台灣的經濟實力、堅實的國際競爭力及台商在世界的經濟布局。

江啟臣指出，立法院對台商有三大承諾，首先是百分之百支持企業的全球化布局，任何有利的政策，不分黨派絕對全力相挺；打造國內優質的投資環境，讓台商能夠回台深耕；促進台商與政府間的良好溝通。這三大承諾是全體立委的一致共識，立法院將持續努力繼續成為大家最強大的靠山。

江啟臣表示，歡迎台商常回家，回到立法院這個「娘家」。並再次肯定陳舒琴及其所帶領的團隊從上任至今所做的努力及付出，並祝福台商生意興隆、鴻圖大展。

台商 立法院 江啟臣

