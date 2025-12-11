創分身帳號要被罰 印尼人權得獎者控訴

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】

「如今在印尼，言論自由已被嚴重限制，每個人只能創立一個社群帳號，維護人權更加不容易！」榮獲今年亞洲民主人權獎金的印尼法扶協會主席Ibrani於11日在台灣民主基金會分享在印尼維權的經驗指出，他們協助受害者、有相似處境者串連，並透過外國政府遊說，改善弱勢族群處境。

台灣人權促進會秘書長余宜家強調，全球民主逐漸倒退，台灣要爭取與各國人權團體溝通。

協助弱勢漁工維權

由台灣民主基金會頒發的第20屆亞洲民主人權獎，是由印尼的「法律援助與人權協會」獲得。該會主席Ibrani分享說，印尼如今也面臨民主倒退的現象，該國數位與通訊部近日宣布，民眾只能創設一個社群帳號，若有分身帳號就會受罰，雖然他們曾與印尼多任總統對話過，但推動人權的工作愈來愈難進行。

Ibrani表示，協會過去協助政治犯進行訴訟，同時也協助經濟弱勢者與政府爭取基本權利，還有幫助議題沒有受到關注的受害者、NGO擴大宣傳。他舉例說，過去曾有漁夫因為政府與國外企業的協定，導致無法在特定海域捕魚，可若他們到城市工作，就會淪為最弱勢的打工族群，他們便協助這些漁夫部分生活，同時向政府訴訟，還有與國外遊說。

多元手法確保人權

「透過國外的行動，比較容易讓政府服軟！」Ibrani指出，之前就有德國的案例，他們就跟德國眾議院進行遊說，議會也因此要求德國在印尼的投資需要保障漁民的權利，否則就撤資，經過多方交涉後，印尼政府因此讓漁民重回海域工作，並保障漁工許多基本權利，他們不只是為受害者辯護，也會幫助受害者與周圍的利害關係群體成長。

在進行人權訴訟時，印尼政府也常透過子彈與武器，要求他們屈服，但Ibrani表示，他們也會整理政府違反人權的具體狀況，還有將問題反映給最高法院、提出國會修法草案，並將相關資料數位化等方式強化宣傳，不過近來政府也加強科技防堵，反對派的空間已經逐漸萎縮。

全球民主持續倒退

對此，台灣人權促進會秘書長余宜家強調，Ibrani的經驗相當不容易，而最新的人權報告已顯示，全球民主已經倒退到1980年的水準，對於表達、集會結社的自由愈來愈限縮，台灣需要加強與各國人權NGO的溝通與聯繫；平冤協會代表、陽交大教授金孟華也說，爭取人權需要溝通，要讓民眾知道任何人都可能遭受政府壓迫，遇到違反人權的狀況。

