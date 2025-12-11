快訊

名偵探柯南教壞小孩？麻醉針恐讓人成癮！

「諾貝爾和平獎得主」馬查多出逃內幕曝！ 喬裝突破檢哨站 美軍F-18疑護駕

北海道2000條沙丁魚擱淺當夜青森外海強震 網友熱議：莫非地震前兆

創分身帳號要被罰 印尼人權得獎者控訴

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
台灣民主基金會11日邀請第20屆亞洲民主人權獎得主、印尼的「法律援助與人權協會」分享維權經驗。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
台灣民主基金會11日邀請第20屆亞洲民主人權獎得主、印尼的「法律援助與人權協會」分享維權經驗。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】

「如今在印尼，言論自由已被嚴重限制，每個人只能創立一個社群帳號，維護人權更加不容易！」榮獲今年亞洲民主人權獎金的印尼法扶協會主席Ibrani於11日在台灣民主基金會分享在印尼維權的經驗指出，他們協助受害者、有相似處境者串連，並透過外國政府遊說，改善弱勢族群處境。

台灣人權促進會秘書長余宜家強調，全球民主逐漸倒退，台灣要爭取與各國人權團體溝通。

協助弱勢漁工維權

由台灣民主基金會頒發的第20屆亞洲民主人權獎，是由印尼的「法律援助與人權協會」獲得。該會主席Ibrani分享說，印尼如今也面臨民主倒退的現象，該國數位與通訊部近日宣布，民眾只能創設一個社群帳號，若有分身帳號就會受罰，雖然他們曾與印尼多任總統對話過，但推動人權的工作愈來愈難進行。

Ibrani表示，協會過去協助政治犯進行訴訟，同時也協助經濟弱勢者與政府爭取基本權利，還有幫助議題沒有受到關注的受害者、NGO擴大宣傳。他舉例說，過去曾有漁夫因為政府與國外企業的協定，導致無法在特定海域捕魚，可若他們到城市工作，就會淪為最弱勢的打工族群，他們便協助這些漁夫部分生活，同時向政府訴訟，還有與國外遊說。

多元手法確保人權

「透過國外的行動，比較容易讓政府服軟！」Ibrani指出，之前就有德國的案例，他們就跟德國眾議院進行遊說，議會也因此要求德國在印尼的投資需要保障漁民的權利，否則就撤資，經過多方交涉後，印尼政府因此讓漁民重回海域工作，並保障漁工許多基本權利，他們不只是為受害者辯護，也會幫助受害者與周圍的利害關係群體成長。

在進行人權訴訟時，印尼政府也常透過子彈與武器，要求他們屈服，但Ibrani表示，他們也會整理政府違反人權的具體狀況，還有將問題反映給最高法院、提出國會修法草案，並將相關資料數位化等方式強化宣傳，不過近來政府也加強科技防堵，反對派的空間已經逐漸萎縮。

全球民主持續倒退

對此，台灣人權促進會秘書長余宜家強調，Ibrani的經驗相當不容易，而最新的人權報告已顯示，全球民主已經倒退到1980年的水準，對於表達、集會結社的自由愈來愈限縮，台灣需要加強與各國人權NGO的溝通與聯繫；平冤協會代表、陽交大教授金孟華也說，爭取人權需要溝通，要讓民眾知道任何人都可能遭受政府壓迫，遇到違反人權的狀況。

【更多精采內容，詳見

人權 印尼 受害者

延伸閱讀

印尼女懷胎8月不想養...自行服藥產死胎 檢起訴墮胎罪

印尼、美國貿易協議 出現裂痕 美方對不守承諾感到挫折

聯合報「基因科技的十字路口 從醫療希望到倫理風險」 獲人權服務獎

「全家」邀12大團隊打造「2025移民工文化節」 13日三創園區登場

相關新聞

含10億美元資台安全倡議國防授權法 美眾院通過送參院趕年底過關

美國聯邦眾議院10日以壓倒性的多數票通過預算規模逾9000億美元的2026年度國防授權法案，接下來將送入參議院投票，趕在...

公教年金停砍朝野無共識 明立法院會可望三讀

攸關公教年金停砍的「公務人員退休撫卹條例」、「公立學校教職員退休資遣撫卹法」修正案，明日即將超過一個月協商冷凍期。立法院...

不執行財劃法未說死 政院：卓揆將做最後決定 不會違法違憲

立法院否決行政院所提財劃法覆議案，行政院長卓榮泰撂話「不執行」，而藍白所提的停砍年金法案最快明天三讀，傳行政院也有意不執...

邀立委連署撤「助費除罪化」 發起人：在野僅陳昭姿一人響應

國民黨立委陳玉珍提案，要將立委助理費案除罪化，引發爭議，立法院助理工會幹部發起連署希望撤回提案。連署發起人今天在立法院邀...

顧立雄稱有輸出許可就能投炸藥標 王鴻薇：人人成軍火商？

國民黨立委王鴻薇昨爆料，福麥國際室內裝修公司以5.9億得標，國防部RDX海掃更炸藥採購案。國防部長顧立雄今回應，只要有代...

批苗博雅「浪漫化戰爭」 徐巧芯參烏克蘭：台恐800萬人流離失所

台北市社民黨議員苗博雅日前直播提及現代戰爭只有部分地區受影響，並以俄烏戰爭為例，多數地區仍正常上班上課。國民黨立院黨團副...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。