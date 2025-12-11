林佳龍盼以人權外交 深化國際民主夥伴合作

10日是「世界人權日」，外交部長林佳龍晚間透過社群平台發文，從台灣民主百年奮鬥的歷史出發，強調民主與自由得來不易，更是台灣引以為傲、必須世代共同守護的價值。林佳龍並指出，外交部將持續以「人權外交」深化台灣與全球民主國家的合作，並與世界分享台灣民主經驗，使人權成為台灣與國際夥伴共享的共同語言，攜手守護得來不易的日常。

林佳龍說，台灣今日享有的民主與自由，從來不是一蹴可幾、從天而降，而是無數民主前輩犧牲個人與家庭的幸福，經歷許多受難者家破人亡，才以血淚和意志打開威權牢籠，跨越世代累積而成的成果。「台灣人的歷史是一段一百多年的壓迫史。」林佳龍回顧，從日治時期反抗殖民、白色恐怖時期對抗威權、戒嚴年代爭取法治與自由，一代又一代的台灣人以一生為代價，直到1979年美麗島事件與1990年野百合學運後，才終於衝破獨裁桎梏，開啟國會全面改選與總統直選，確立「台灣終於成為台灣人的台灣」。

林佳龍表示，「堅持民主、相信民主」是他一生不變的信念。早在學生時期，他便投入「自由之愛」與「野百合」學生運動，親身參與民主改革與自由化的運動中。他認為，唯有建立紮實的民主制度，人權價值才能真正獲得彰顯。因此，擔任外交部長以來，林佳龍秉持總統賴清德「價值外交」的信念，推動「總合外交」與「人權外交」，積極與全球民主國家分享台灣的民主經驗，攜手守護得來不易的日常。

林佳龍指出，外交部以多元面向推動「人權外交」。包括在史瓦帝尼透過小額信貸基金協助婦女創業、改善家庭收入、帶動國家經濟，推動性別平等與婦女賦權；並與財團法人婦女權益促進發展基金會合作，在聯合國「婦女地位委員會」（CSW）會期舉辦「台灣性別平等週」，向國際展現台灣長期推動性別主流化的具體成果。

在「健康權」方面，林佳龍表示，健康是不分種族、宗教、國籍，所有人都應享有的基本人權。外交部支持友邦興建醫院、培育醫療與護理人員、建置醫療資訊管理系統（HIS），全面提升當地醫療服務品質，讓更多人能獲得及時而妥善的照護。此外，外交部也在原住民族權益、教育、環境永續、天災救助等領域與各國推動合作計畫，使「人權」成為台灣與全球民主夥伴共同的語言，深化彼此的夥伴關係。

林佳龍提到，透過人權外交，讓世界看見台灣在堅守人權價值的貢獻，走出一條屬於台灣的康莊道路，也與在境內限制宗教、言論、結社與集會自由，並在境外打壓鄰國、發動認知作戰與戰狼外交的中國，形成鮮明對比。

林佳龍強調，民主與自由是台灣最引以為傲的資產，更是必須共同守護的價值。無論面對何種威脅與打壓，台灣將繼續堅定站在全球民主前線，帶著世代台灣人共同傳承下來的精神與信念，與世界各地的夥伴並肩前行，繼續寫下屬於台灣的下一個民主篇章。