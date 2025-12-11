稱修法不影響權益 翁曉玲：除非助理自認不夠優秀 擔心不續聘

助理費除罪化草案引發爭議，立法院司法及法制委員會今天邀有關單位專報。國民黨立委翁曉玲指出，這並非自肥法案，統籌運用應該是一筆辦公室經費，也會進到特殊帳戶，而非立委個人帳戶；她強調，該案不影響助理權益，除非助理自認不夠優秀，擔心不被聘用。

國民黨立委陳玉珍提出「立法院組織法修法草案」，引發各界討論，司委會今天開會就該議題邀有關單位專報，眾多民進黨立委於質詢中質疑，這根本讓助理費變立委小金庫，立委甚至可以不請助理，還能拿到相關經費。

翁曉玲緩頰，陳玉珍提案中並沒有說不請助理，而是「若干人」，這都有討論空間；該提案縱使自己有連署，但案子還是要進到委員會討論，最終版本也並非就是陳玉珍的版本，「坦白說，以我個人立場，裡面有些內容我也不贊同。」

翁曉玲認為，會有該提案就是因為制度面僵化及不足，目前立委也不能聘請兼任助理，在專家諮詢、委託案等也無相關經費，無法彈性運用。國會助理們希望權益上不受影響，這完全可以理解；該提案也不是說就導致助理們權益被影響，除非助理覺得自己不夠優秀，擔心不被聘用。

翁曉玲提到，其實就現有機制，平均一個助理約5萬元薪資，如此薪資是聘不到什麼優秀人才的，若法律上改為聘3人以上即可，那就可娉到會計師、律師、研究員等人才。

翁曉玲還說，現在就是立法院、立委、國會助理三方間關係不清楚。立法院副秘書長張裕榮說明，立委是雇主，薪水是由立委發，立法院則是編列經費，立委與助理間有聘僱契約關係；勞動部則說，只要是助理或其他聘僱關係，勞基法不會看經費來源。

翁曉玲認為，這就讓助理是否是公務員有解釋空間，若被解釋為公務員，有觸法情況，立委適用「貪汙治罪條例」，助理也變成共犯；很多國家都排除助理是公務員，且立委占用助理費還是有罪，所以這不是除罪化，只是不適用貪汙治罪條例，但還是很多如刑法、勞基法等規範。

翁曉玲表示，這些都不是作為雇主的立委所希望看到的，所以可以把關係釐清，法案推進代表改革，是有好處的，但外界帶風向說是「自肥」，把統籌運用解釋為進到私人帳戶；其實就算修法，也是辦公室有一筆經費，進到特殊帳戶，不會進到立委個人帳戶，不是自肥。