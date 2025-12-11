快訊

名偵探柯南教壞小孩？麻醉針恐讓人成癮！

「諾貝爾和平獎得主」馬查多出逃內幕曝！ 喬裝突破檢哨站 美軍F-18疑護駕

北海道2000條沙丁魚擱淺當夜青森外海強震 網友熱議：莫非地震前兆

綠：藍見AIT曾表達支持國防預算 盼說到做到

中央社／ 記台北11日電

民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱今天表示，保衛國家安全是立法院朝野黨派共同的職責，國民黨過去與美國在台協會官員見面時表達支持軍購，希望國民黨說到做到，不要說一套做一套。

總統賴清德日前宣布追加國防預算，預計未來8年投入新台幣1兆2500億元經費。美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）接受媒體專訪時說，這是透過嚇阻提升和平的重要一步，有信心台灣各政黨將爲了提高國防支出而團結一致；當立法院進入預算審查階段時，很期待能回答立法機構的各項問題。

鍾佳濱上午在立法院舉行輿情回應記者會，面對媒體詢問表示，民主國家各政黨可以對國家政策有不同看法，但對外來的侵略跟武力威脅，應該團結一致。

鍾佳濱說，谷立言受訪時曾提到，美國對民主同盟國家，都願意盡最大努力提供必要防衛自身的武器，台灣的軍購也是美國非常重視的。過去國民黨多次跟AIT官員見面，也表達這樣肯定的態度，希望國民黨「說到做到」，不要到AIT說一套，回立法院開記者會又是一套。

鍾佳濱表示，與其聽國民黨說什麼，大家都等著看國民黨做什麼。保衛國家安全、護衛中華民國及台灣2300萬人民，是立法院不分朝野黨派共同的職責，呼籲藍白「說到要做到」。

國民黨 立法院 美國在台協會

延伸閱讀

劉寶傑轟馬英九賣台 民進黨團：中華民國派已認清是一國兩制派

指周萬來請假避答助理費除罪 綠批韓國瑜領導的共犯結構

國會助理發起助理費除罪化撤案 民進黨團、陳昭姿連署

谷立言願向立院說明軍購 鍾佳濱：國民黨不要說一套做一套

相關新聞

含10億美元資台安全倡議國防授權法 美眾院通過送參院趕年底過關

美國聯邦眾議院10日以壓倒性的多數票通過預算規模逾9000億美元的2026年度國防授權法案，接下來將送入參議院投票，趕在...

公教年金停砍朝野無共識 明立法院會可望三讀

攸關公教年金停砍的「公務人員退休撫卹條例」、「公立學校教職員退休資遣撫卹法」修正案，明日即將超過一個月協商冷凍期。立法院...

不執行財劃法未說死 政院：卓揆將做最後決定 不會違法違憲

立法院否決行政院所提財劃法覆議案，行政院長卓榮泰撂話「不執行」，而藍白所提的停砍年金法案最快明天三讀，傳行政院也有意不執...

邀立委連署撤「助費除罪化」 發起人：在野僅陳昭姿一人響應

國民黨立委陳玉珍提案，要將立委助理費案除罪化，引發爭議，立法院助理工會幹部發起連署希望撤回提案。連署發起人今天在立法院邀...

顧立雄稱有輸出許可就能投炸藥標 王鴻薇：人人成軍火商？

國民黨立委王鴻薇昨爆料，福麥國際室內裝修公司以5.9億得標，國防部RDX海掃更炸藥採購案。國防部長顧立雄今回應，只要有代...

批苗博雅「浪漫化戰爭」 徐巧芯參烏克蘭：台恐800萬人流離失所

台北市社民黨議員苗博雅日前直播提及現代戰爭只有部分地區受影響，並以俄烏戰爭為例，多數地區仍正常上班上課。國民黨立院黨團副...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。