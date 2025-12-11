快訊

名偵探柯南教壞小孩？麻醉針恐讓人成癮！

「諾貝爾和平獎得主」馬查多出逃內幕曝！ 喬裝突破檢哨站 美軍F-18疑護駕

北海道2000條沙丁魚擱淺當夜青森外海強震 網友熱議：莫非地震前兆

聽新聞
0:00 / 0:00

行政院預算「先通過再談？」 許淑華批卓榮泰邏輯本末倒置

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投縣長許淑華今天對行政院財劃法覆議案遭否決，認為行政院長卓榮泰「通過在談」說法本末倒置。圖／本報資料照片
南投縣長許淑華今天對行政院財劃法覆議案遭否決，認為行政院長卓榮泰「通過在談」說法本末倒置。圖／本報資料照片

行政院提出財政收支劃分法修正覆議案再遭藍白否決，行政院長卓榮泰強調「不合議事倫理的決議沒有執行壓力」。南投縣長許淑華今天表示，卓榮泰忽視朝小野大事實，更把「先通過預算再談」的邏輯講反，等同要求立院開空白支票，中央政務未來將難以推動。

行政院針對立法院三讀通過的財劃法修正案提出覆議，再度遭藍白否決。卓榮泰表示，不經正常議事程序、違背議事倫理的決議，行政院沒有執行壓力。此言一出，引來地方政府質疑行政院對立法院決議的態度愈趨強硬。

許淑華表示，民進黨政府始終未認清朝小野大的政治現況，行政院若想推動政策，必須在制度框架下與在野黨充分協商。她批評卓榮泰說法「本末倒置」，行政院若想讓預算順利過關，應該是「先找立委溝通」，而不是要求立法院在資訊不完整下先通過特別預算與財劃法。

她強調，這次行政院提出的預算規模龐大，包含國防支出與地方財政分配，都需要清楚呈現計算方式與配套方案。行政院迄今仍無完整說明，卻希望立院先通過法案，形同要求在野黨授權「空白支票」。在這種狀況下，立法院怎麼可能還有後續協商空間？

許淑華指出，卓榮泰強調預算通過後「一切都好談」，其邏輯完全顛倒。行政院才是該負責說明、爭取支持的一方，不是用喊話要求立院配合。她提醒行政院，如果未來兩年仍以這樣的方式與立法院互動，中央預算與財政推動將難有進展。

她也提出，中央預算僵持也會影響地方政府治理，縣市財源勢必不穩，相關建設、計畫也會順延，地方施政面臨停滯風險。預算過不了，很多方案就動不起來，地方政府一定受影響。

許淑華表示，回到本質，行政院應務實面對朝小野大格局，在預算與法案推動上拿出透明資訊與積極協商。「真正能解決困境的不是喊話，而是溝通。」她呼籲行政院調整態度，避免中央施政因政治對立而陷入停滯。

行政院 朝小野大 立法院

延伸閱讀

「我們寸步難行」卓榮泰嘆多項計畫恐難展開 盼立院通過總預算

【重磅快評】劉世芳、梁文傑閃一邊 卓榮泰玩啥把戲？

新黨為財劃法告卓榮泰 政院：再修版本侵害預算權

新黨帶「萊爾校長」赴北檢 告發卓榮泰抑留剋扣罪、瀆職

相關新聞

含10億美元資台安全倡議國防授權法 美眾院通過送參院趕年底過關

美國聯邦眾議院10日以壓倒性的多數票通過預算規模逾9000億美元的2026年度國防授權法案，接下來將送入參議院投票，趕在...

公教年金停砍朝野無共識 明立法院會可望三讀

攸關公教年金停砍的「公務人員退休撫卹條例」、「公立學校教職員退休資遣撫卹法」修正案，明日即將超過一個月協商冷凍期。立法院...

不執行財劃法未說死 政院：卓揆將做最後決定 不會違法違憲

立法院否決行政院所提財劃法覆議案，行政院長卓榮泰撂話「不執行」，而藍白所提的停砍年金法案最快明天三讀，傳行政院也有意不執...

邀立委連署撤「助費除罪化」 發起人：在野僅陳昭姿一人響應

國民黨立委陳玉珍提案，要將立委助理費案除罪化，引發爭議，立法院助理工會幹部發起連署希望撤回提案。連署發起人今天在立法院邀...

顧立雄稱有輸出許可就能投炸藥標 王鴻薇：人人成軍火商？

國民黨立委王鴻薇昨爆料，福麥國際室內裝修公司以5.9億得標，國防部RDX海掃更炸藥採購案。國防部長顧立雄今回應，只要有代...

批苗博雅「浪漫化戰爭」 徐巧芯參烏克蘭：台恐800萬人流離失所

台北市社民黨議員苗博雅日前直播提及現代戰爭只有部分地區受影響，並以俄烏戰爭為例，多數地區仍正常上班上課。國民黨立院黨團副...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。