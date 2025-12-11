行政院預算「先通過再談？」 許淑華批卓榮泰邏輯本末倒置

行政院提出財政收支劃分法修正覆議案再遭藍白否決，行政院長卓榮泰強調「不合議事倫理的決議沒有執行壓力」。南投縣長許淑華今天表示，卓榮泰忽視朝小野大事實，更把「先通過預算再談」的邏輯講反，等同要求立院開空白支票，中央政務未來將難以推動。

行政院針對立法院三讀通過的財劃法修正案提出覆議，再度遭藍白否決。卓榮泰表示，不經正常議事程序、違背議事倫理的決議，行政院沒有執行壓力。此言一出，引來地方政府質疑行政院對立法院決議的態度愈趨強硬。

許淑華表示，民進黨政府始終未認清朝小野大的政治現況，行政院若想推動政策，必須在制度框架下與在野黨充分協商。她批評卓榮泰說法「本末倒置」，行政院若想讓預算順利過關，應該是「先找立委溝通」，而不是要求立法院在資訊不完整下先通過特別預算與財劃法。

她強調，這次行政院提出的預算規模龐大，包含國防支出與地方財政分配，都需要清楚呈現計算方式與配套方案。行政院迄今仍無完整說明，卻希望立院先通過法案，形同要求在野黨授權「空白支票」。在這種狀況下，立法院怎麼可能還有後續協商空間？

許淑華指出，卓榮泰強調預算通過後「一切都好談」，其邏輯完全顛倒。行政院才是該負責說明、爭取支持的一方，不是用喊話要求立院配合。她提醒行政院，如果未來兩年仍以這樣的方式與立法院互動，中央預算與財政推動將難有進展。

她也提出，中央預算僵持也會影響地方政府治理，縣市財源勢必不穩，相關建設、計畫也會順延，地方施政面臨停滯風險。預算過不了，很多方案就動不起來，地方政府一定受影響。

許淑華表示，回到本質，行政院應務實面對朝小野大格局，在預算與法案推動上拿出透明資訊與積極協商。「真正能解決困境的不是喊話，而是溝通。」她呼籲行政院調整態度，避免中央施政因政治對立而陷入停滯。