稱卓揆「另有要公」缺席院會 政院證實喉嚨沙啞不宜說話
國會朝野攻防越發激烈，行政院長卓榮泰今天臨時缺席政院晨會、行政院會，由副院長鄭麗君代為主持，下午公開行程稍早也取消，引發揣測。行政院發言人李慧芝今天數度強調卓揆「另有要公」，但未說明確切事由。
李慧芝舉例，行政院前院長毛治國也曾在院會請假，且行政會議議事規則本來就有代理機制，不需要多做揣測。她會後補充，卓揆因沙啞，僅聽取不需要說話的報告。
卓榮泰本周多次臨時取消公開行程，包括周一取消下午2時的「第22屆機關檔案管理金檔獎暨金質獎頒獎典禮」行程，今天也臨時缺席行政院會、下午1時的「第37屆台北國際建築建材暨產品展」開幕典禮，以及下午2時的「114年國光體育獎章暨運動科學研究獎勵頒獎典禮」。
