快訊

名偵探柯南教壞小孩？麻醉針恐讓人成癮！

「諾貝爾和平獎得主」馬查多出逃內幕曝！ 喬裝突破檢哨站 美軍F-18疑護駕

北海道2000條沙丁魚擱淺當夜青森外海強震 網友熱議：莫非地震前兆

聽新聞
0:00 / 0:00

稱卓揆「另有要公」缺席院會 政院證實喉嚨沙啞不宜說話

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院發言人李慧芝。記者黃婉婷／攝影
行政院發言人李慧芝。記者黃婉婷／攝影

國會朝野攻防越發激烈，行政院卓榮泰今天臨時缺席政院晨會、行政院會，由副院長鄭麗君代為主持，下午公開行程稍早也取消，引發揣測。行政院發言人李慧芝今天數度強調卓揆「另有要公」，但未說明確切事由。

李慧芝舉例，行政院前院長毛治國也曾在院會請假，且行政會議議事規則本來就有代理機制，不需要多做揣測。她會後補充，卓揆因沙啞，僅聽取不需要說話的報告。

卓榮泰本周多次臨時取消公開行程，包括周一取消下午2時的「第22屆機關檔案管理金檔獎暨金質獎頒獎典禮」行程，今天也臨時缺席行政院會、下午1時的「第37屆台北國際建築建材暨產品展」開幕典禮，以及下午2時的「114年國光體育獎章暨運動科學研究獎勵頒獎典禮」。

行政院 行程 卓榮泰

延伸閱讀

「我們寸步難行」卓榮泰嘆多項計畫恐難展開 盼立院通過總預算

【重磅快評】劉世芳、梁文傑閃一邊 卓榮泰玩啥把戲？

新黨為財劃法告卓榮泰 政院：再修版本侵害預算權

新黨帶「萊爾校長」赴北檢 告發卓榮泰抑留剋扣罪、瀆職

相關新聞

含10億美元資台安全倡議國防授權法 美眾院通過送參院趕年底過關

美國聯邦眾議院10日以壓倒性的多數票通過預算規模逾9000億美元的2026年度國防授權法案，接下來將送入參議院投票，趕在...

公教年金停砍朝野無共識 明立法院會可望三讀

攸關公教年金停砍的「公務人員退休撫卹條例」、「公立學校教職員退休資遣撫卹法」修正案，明日即將超過一個月協商冷凍期。立法院...

不執行財劃法未說死 政院：卓揆將做最後決定 不會違法違憲

立法院否決行政院所提財劃法覆議案，行政院長卓榮泰撂話「不執行」，而藍白所提的停砍年金法案最快明天三讀，傳行政院也有意不執...

邀立委連署撤「助費除罪化」 發起人：在野僅陳昭姿一人響應

國民黨立委陳玉珍提案，要將立委助理費案除罪化，引發爭議，立法院助理工會幹部發起連署希望撤回提案。連署發起人今天在立法院邀...

顧立雄稱有輸出許可就能投炸藥標 王鴻薇：人人成軍火商？

國民黨立委王鴻薇昨爆料，福麥國際室內裝修公司以5.9億得標，國防部RDX海掃更炸藥採購案。國防部長顧立雄今回應，只要有代...

批苗博雅「浪漫化戰爭」 徐巧芯參烏克蘭：台恐800萬人流離失所

台北市社民黨議員苗博雅日前直播提及現代戰爭只有部分地區受影響，並以俄烏戰爭為例，多數地區仍正常上班上課。國民黨立院黨團副...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。