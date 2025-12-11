政院：卓榮泰另有要公 院會由鄭麗君主持
行政院長卓榮泰今天未主持行政院會，改由行政院副院長鄭麗君代理。行政院發言人李慧芝表示，卓榮泰因臨時另有要公，未主持今天的晨會與行政院會。
行政院隨後通知，卓榮泰也取消出席原訂下午1時的「第37屆台北國際建築建材暨產品展」開幕典禮，以及下午2時「114年國光體育獎章暨運動科學研究獎勵頒獎典禮」。
政院人士說明，卓榮泰主要是聲音沙啞，無法主持會議或致詞，但上午仍有聽取相關報告，處理要公。
媒體詢問，卓榮泰是否因朝野攻防過於疲累，沒有主持行政院會，過去是否有行政院長未主持行政院會的前例。李慧芝上午在行政院會後記者會說，卓榮泰是臨時另有要公，過去毛治國擔任行政院長時也有請過假，外界不用多做揣測。
