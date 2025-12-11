綠白立委聲援助理費 反對修法匯給立委

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】

「國會助理制度是經過長久努力建立而來，立委侵佔助理費不應該除罪化！」綠委鍾佳濱、陳培瑜、沈伯洋、林楚茵、陳秀寳、林月琴、張雅琳等人11日一早在立法院3樓聲援國會助理，反對藍委陳玉珍提倡修法，將助理費由匯給助理，改成撥給立委，侵害助理權益。

用協商躲備詢？

立法院9點於302會議室舉行助理費相關法案質詢，原本要邀請立法院秘書長周萬來備詢，但立法院長韓國瑜9點亦召開朝野協商，周萬來便因此請假，引發民進黨團書記長鍾佳濱不滿，質疑周透過參加協商躲避備詢。

「是因為討論的題目很多，沒有陰謀！」韓國瑜隨即緩頰說，千萬不要誤會，立法院長期都有開朝野協商的慣例，基本的信任應該要有。同時，過去習慣冗長發言的民進黨團總召柯建銘這次發言卻相當簡短，直言「韓院長我知道你實際上就有逃避，但不要浪費時間，我們趕快協商吧！」讓會議得以持續進行。

助理費是長久慣例

鍾佳濱、陳培瑜、沈伯洋、林楚茵、陳秀寳、林月琴、張雅琳等民進黨立委則在朝野協商召開前，先前往3樓聲援助理工會，並簽名參與捍衛助理費的連署，抗議國民黨立委陳玉珍等人要修法將助理費撥給立委，試圖除罪化。鍾佳濱表示，國會助理制度是長期以來建立的立法院慣例，如今卻因立委私利而遭到破壞，立委也要站出來替他們捍衛權益。

民進黨立委陳秀寳的助理是主要聯署發起人之一，陳秀寳表示，很多國會助理都比立委還資深，協助立委們處理選服、撰寫法案與熟悉議事規則，是立委最親密的作戰夥伴，如今卻有部分立委要修法侵害助理權益，因此她鼓勵所有辦公室的助理都站出來，並強調此事不分黨派，都應積極捍衛助理的權益。

助理也有權發聲

在民進黨立委們離開後，民眾黨立委陳昭姿也前往聲援，並強調每個立委都有權提出法案，但被影響權益者當然也有權利發聲。她說，提案與發聲是兩回事，自己辦公室的每一位同仁都有簽署助理工會聯署單。

