快訊

名偵探柯南教壞小孩？麻醉針恐讓人成癮！

「諾貝爾和平獎得主」馬查多出逃內幕曝！ 喬裝突破檢哨站 美軍F-18疑護駕

北海道2000條沙丁魚擱淺當夜青森外海強震 網友熱議：莫非地震前兆

聽新聞
0:00 / 0:00

詐團冒名問投資獲利捐智庫 李鴻源籲收到訊息切勿上當

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨黨主席鄭麗文（右）與內政部前部長李鴻源（左）。圖／聯合報系資料照片
國民黨黨主席鄭麗文（右）與內政部前部長李鴻源（左）。圖／聯合報系資料照片

詐騙猖獗，近日更假借內政部前部長、國民黨智庫副董事長李鴻源的名義，以「跟單交易、同步獲利」的假投資手法轉傳訊息。李鴻源今在臉書澄清，相關訊息轉發並非他本人，訊息中所提內容他也完全不知道，告知大家切勿上當。

詐騙集團以李鴻源的名義，表示「為避免台灣捲入戰爭，現在麗文主席已經與大陸方面提出一些條件，具體還是保密階段，其中有一條是我們台灣可以根據金融交易方式獲取資金，也就是支持金。」

訊息更稱，「民進黨的支持金是靠加權股市，現在麗文這邊是香港股市，未來會有特定香港上市公司被注入資金、抬升股價，你可以用投資帳戶進行同步操作——簡單來說，就是『跟單交易、同步獲利』，老師想問的是若讓你將獲利的30趴進行捐助智庫運行，你可以接受？」

李鴻源說，友人傳來此訊息告知他，在LINE上有以他的照片作為頭像的帳號在轉傳此訊息，這並非他本人，訊息中所提內容他也完全不知道。台灣此刻面對國際情勢複雜，國內民心不穩，但假訊息與詐騙卻如此橫行，實在令人憤慨。其內容不顧台灣局勢，以我的名義提及他人來轉傳信息，更是可惡。特此告知請大家切勿上當。

內政部前部長、國民黨智庫副董事長李鴻源近日被詐騙集團鎖定，假借他的名義轉傳投資詐騙訊息。圖／取自李鴻源臉書
內政部前部長、國民黨智庫副董事長李鴻源近日被詐騙集團鎖定，假借他的名義轉傳投資詐騙訊息。圖／取自李鴻源臉書

李鴻源 詐騙集團

延伸閱讀

國民黨智庫改選 陳冲、李鴻源任副董事長

對香港大火深表哀悼 鄭麗文：已找李鴻源推兩岸防災合作

談藍白智庫對接 李鴻源：組國家智庫 盼年輕專家也參與

鄭麗文徵詢組願景團隊 李鴻源盼國民黨智庫成台灣智庫

相關新聞

含10億美元資台安全倡議國防授權法 美眾院通過送參院趕年底過關

美國聯邦眾議院10日以壓倒性的多數票通過預算規模逾9000億美元的2026年度國防授權法案，接下來將送入參議院投票，趕在...

公教年金停砍朝野無共識 明立法院會可望三讀

攸關公教年金停砍的「公務人員退休撫卹條例」、「公立學校教職員退休資遣撫卹法」修正案，明日即將超過一個月協商冷凍期。立法院...

不執行財劃法未說死 政院：卓揆將做最後決定 不會違法違憲

立法院否決行政院所提財劃法覆議案，行政院長卓榮泰撂話「不執行」，而藍白所提的停砍年金法案最快明天三讀，傳行政院也有意不執...

邀立委連署撤「助費除罪化」 發起人：在野僅陳昭姿一人響應

國民黨立委陳玉珍提案，要將立委助理費案除罪化，引發爭議，立法院助理工會幹部發起連署希望撤回提案。連署發起人今天在立法院邀...

顧立雄稱有輸出許可就能投炸藥標 王鴻薇：人人成軍火商？

國民黨立委王鴻薇昨爆料，福麥國際室內裝修公司以5.9億得標，國防部RDX海掃更炸藥採購案。國防部長顧立雄今回應，只要有代...

批苗博雅「浪漫化戰爭」 徐巧芯參烏克蘭：台恐800萬人流離失所

台北市社民黨議員苗博雅日前直播提及現代戰爭只有部分地區受影響，並以俄烏戰爭為例，多數地區仍正常上班上課。國民黨立院黨團副...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。