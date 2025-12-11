聽新聞
詐團冒名問投資獲利捐智庫 李鴻源籲收到訊息切勿上當
詐騙猖獗，近日更假借內政部前部長、國民黨智庫副董事長李鴻源的名義，以「跟單交易、同步獲利」的假投資手法轉傳訊息。李鴻源今在臉書澄清，相關訊息轉發並非他本人，訊息中所提內容他也完全不知道，告知大家切勿上當。
詐騙集團以李鴻源的名義，表示「為避免台灣捲入戰爭，現在麗文主席已經與大陸方面提出一些條件，具體還是保密階段，其中有一條是我們台灣可以根據金融交易方式獲取資金，也就是支持金。」
訊息更稱，「民進黨的支持金是靠加權股市，現在麗文這邊是香港股市，未來會有特定香港上市公司被注入資金、抬升股價，你可以用投資帳戶進行同步操作——簡單來說，就是『跟單交易、同步獲利』，老師想問的是若讓你將獲利的30趴進行捐助智庫運行，你可以接受？」
李鴻源說，友人傳來此訊息告知他，在LINE上有以他的照片作為頭像的帳號在轉傳此訊息，這並非他本人，訊息中所提內容他也完全不知道。台灣此刻面對國際情勢複雜，國內民心不穩，但假訊息與詐騙卻如此橫行，實在令人憤慨。其內容不顧台灣局勢，以我的名義提及他人來轉傳信息，更是可惡。特此告知請大家切勿上當。
