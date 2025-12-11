確保1.25兆軍費預算能保台 林沛祥：先進武器生產應落腳台灣

外媒「紐約時報」引述美國戰爭部「優勢簡報」（Overmatch Brief）示警，指美國無力保台。國民黨立院黨團今舉行記者會，首席副書記長林沛祥表示，國民黨團主張，美國的先進武器不只要賣給台灣，且應在台灣設廠、生產與維修。

根據優勢簡報內容，美國在新型態戰爭準備遠不及大陸，多次兵推結果都是美國戰敗。20年前美國在太平洋地區的主導地位能確保捍衛台灣，但今非昔比，解放軍現擁有足夠飛彈，能在美國先進武器接近台灣前，就摧毀這些武器。2022年正式服役的福特號航母是美國最先進、最強大的航母，但也恐難以攔截大陸的極音速飛彈，其他國家也擁有能擊沉美國航母的柴電潛艦。

國民黨團今舉行記者會。林沛祥提出三大質疑，第一是援台承諾高度不確定，賴清德政府是否還在押注美軍一定會來？既然美軍可能無法突破解放軍的火力，請問賴政府口中的第一島鏈聯防是否只是畫餅？請問當美軍救援高度不確定，政府備案是什麼？

林沛祥指出，第二是高額軍購效益堪憂，1.25兆預算究竟買些什麼？若先武器運不到，甚至一靠近台灣就會被摧毀，政府這幾年編的數千億軍購，到底有多少能用得上？國民黨團要求賴總統須到國會國情報告說明，既然賴總統當初能夠投書外媒支持軍購，為何不再次投書，要求美國出售真正的先進武器到台灣，如果不敢要求也買不到尖端武器，喊再多口號都只是紙老虎。

林沛祥表示，第三是缺乏務實的避戰策略，台灣不能被綁在單邊押寶的危險路線上，但蔡英文政府、賴清德政府主動切斷兩岸溝通，片面升高風險，賴清德政府應立即恢復兩岸溝通管道，降低誤判的風險。

林沛祥強調，國民黨團主張，我方要武器，不只要買得到也要運得到，更要在台灣生產，美國的先進武器不只要賣給台灣，且應在台灣設廠、生產與維修。當中華民國被要求大幅度轉移半導體產業到美國時，我方有權利要求爭取軍工技術回台灣，讓戰力能真正自給自足。

賴士葆說，川普至今沒有講過，如果台灣有事就是美國有事，如果台灣有事就要出兵保台，美國前總統拜登講了好幾次。川普一直示好習近平，期待明年4月川習會，替川普本身加分。政府編1.25兆特別預算買美國武器，但過去是美國先決定要賣什麼武器，再編特別預算，比如至今沒有交貨的F-16V，也是美國先同意要賣，我方再編特別預算。

賴士葆說，現如同我方開給美國一張空白支票，美國要什麼就自己填。要求賴總統到立法院國情報告並接受提問。前總統李登輝到國民大會，五名國大代表問，李登輝統問統答，賴總統要不要來面對最高民意機構的問題。

徐巧芯說，至今沒有任何官員針對1.25兆國防特別預算的具體項目，到辦公室做過任何報告，目前所能掌握的要買什麼、多少錢，都是透過媒體知道，若國防部真有心想通過，是否應來跟國會溝通？假設要開機密會議，也不應限於立院外交及國防委員會，而是所有立委都有知的權利。

徐巧芯表示，軍人加薪通過後，行政院不願依法執行；退休警消所得替代率提升到80%，行政院也沒有執行。支持一定程度的國防預算提升，但前提是行政院要依法行政，行政院不應身兼立法院又身兼大法官。

美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）接受專訪，澄清媒體報導「200億美元的軍售延遲交付」，實際數字低很多，不是每項軍售交付都會有媒體報導，但不代表沒有如期交付，延遲交付多與F-16V專案有關，美方正透過專案管理審查機制來協調與合作。

徐巧芯今也在記者會上回應谷立言說法，她說，國際上有相關智庫、研究所做報告，會參考相關報告，確實很多沒有來，不光只有F-16V，岸置魚叉飛彈也不是全部到貨，如何相信1.25兆國防特別預算採購能如期到貨？國防特別條例草案沒有監管機制、延遲交付的相關機制、撥款使用規範等，不是國民黨擋預算，是民進黨做不好，在野黨有監督義務。