劉寶傑轟馬英九賣台 民進黨團：中華民國派已認清是一國兩制派

資深媒體人劉寶傑引退後，日前投書媒體，強調兩岸不能被定調是內政問題，昨接受節目專訪更說前總統馬英九「賣台」。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今表示，中國和台灣絕非同一個國家，劉寶傑認知的也是台灣社會共識，目前「中華民國派」已認清馬英九根本是「一國兩制派」。

鍾佳濱今天上午受訪表示，台灣是一個新聞自由、言論自由的國家，媒體從業人員都可以有自己立場表達的言論，從劉寶傑的談話已再度說明，過去劉可能是被稱為中華民國派，但目前中華民國派已經認清馬英九，根本就是一國兩制派，「馬英九不是中華民國派、而是一國兩制派。」