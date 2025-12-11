劉寶傑轟馬英九賣台 民進黨團：中華民國派已認清是一國兩制派
資深媒體人劉寶傑引退後，日前投書媒體，強調兩岸不能被定調是內政問題，昨接受節目專訪更說前總統馬英九「賣台」。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今表示，中國和台灣絕非同一個國家，劉寶傑認知的也是台灣社會共識，目前「中華民國派」已認清馬英九根本是「一國兩制派」。
鍾佳濱今天上午受訪表示，台灣是一個新聞自由、言論自由的國家，媒體從業人員都可以有自己立場表達的言論，從劉寶傑的談話已再度說明，過去劉可能是被稱為中華民國派，但目前中華民國派已經認清馬英九，根本就是一國兩制派，「馬英九不是中華民國派、而是一國兩制派。」
鍾佳濱指出，劉寶傑所認知的也是台灣社會的共識，中國和台灣絕對不是同一個國家，這種情況下，馬英九的各項發言自然不能見容於中華民國派，畢竟馬曾擔任中華民國的國家元首，希望能回頭是岸，不要再為中國宣傳。
