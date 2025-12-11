快訊

原因與上個月不同…陸外交部再提醒「中國公民近期避免前往日本」

PS5漏液無解！專家曝3關鍵「全部主機難逃送修命運」

「室內裝修商」得標炸藥採購案？福麥公司5年前曾捲入借牌風波

劉寶傑轟馬英九賣台 民進黨團：中華民國派已認清是一國兩制派

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
資深媒體人劉寶傑引退後，日前投書媒體，強調兩岸不能被定調是內政問題，昨接受節目專訪更說前總統馬英九「賣台」。圖／聯合報系資料照片
資深媒體人劉寶傑引退後，日前投書媒體，強調兩岸不能被定調是內政問題，昨接受節目專訪更說前總統馬英九「賣台」。圖／聯合報系資料照片

資深媒體人劉寶傑引退後，日前投書媒體，強調兩岸不能被定調是內政問題，昨接受節目專訪更說前總統馬英九「賣台」。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今表示，中國和台灣絕非同一個國家，劉寶傑認知的也是台灣社會共識，目前「中華民國派」已認清馬英九根本是「一國兩制派」。

鍾佳濱今天上午受訪表示，台灣是一個新聞自由、言論自由的國家，媒體從業人員都可以有自己立場表達的言論，從劉寶傑的談話已再度說明，過去劉可能是被稱為中華民國派，但目前中華民國派已經認清馬英九，根本就是一國兩制派，「馬英九不是中華民國派、而是一國兩制派。」

鍾佳濱指出，劉寶傑所認知的也是台灣社會的共識，中國和台灣絕對不是同一個國家，這種情況下，馬英九的各項發言自然不能見容於中華民國派，畢竟馬曾擔任中華民國的國家元首，希望能回頭是岸，不要再為中國宣傳。

鍾佳濱今上午針對時事輿情接受媒體聯訪。記者張曼蘋／攝影
鍾佳濱今上午針對時事輿情接受媒體聯訪。記者張曼蘋／攝影

馬英九 中華民國 劉寶傑

延伸閱讀

指周萬來請假避答助理費除罪 綠批韓國瑜領導的共犯結構

國會助理發起助理費除罪化撤案 民進黨團、陳昭姿連署

谷立言願向立院說明軍購 鍾佳濱：國民黨不要說一套做一套

賴總統批「沒看到兩岸和平紅利」 馬辦反擊：怎還說得出口？

相關新聞

含10億美元資台安全倡議國防授權法 美眾院通過送參院趕年底過關

美國聯邦眾議院10日以壓倒性的多數票通過預算規模逾9000億美元的2026年度國防授權法案，接下來將送入參議院投票，趕在...

邀立委連署撤「助費除罪化」 發起人：在野僅陳昭姿一人響應

國民黨立委陳玉珍提案，要將立委助理費案除罪化，引發爭議，立法院助理工會幹部發起連署希望撤回提案。連署發起人今天在立法院邀...

確保1.25兆軍費預算能保台 林沛祥：先進武器生產應落腳台灣

外媒「紐約時報」引述美國戰爭部「優勢簡報」（Overmatch Brief）示警，指美國無力保台。國民黨立院黨團今舉行記...

劉寶傑轟馬英九賣台 民進黨團：中華民國派已認清是一國兩制派

資深媒體人劉寶傑引退後，日前投書媒體，強調兩岸不能被定調是內政問題，昨接受節目專訪更說前總統馬英九「賣台」。民進黨立院黨...

助理費除罪引爭議 法務部：涉公共利益及廉政應審慎研議

助理費除罪化草案引發爭議，立法院司法及法制委員會今天邀請有關單位專報，其中法務部說明引發關注。法務部表示，若變更助理費性...

顧立雄稱有輸出許可就能投炸藥標 王鴻薇：人人成軍火商？

國民黨立委王鴻薇昨爆料，福麥國際室內裝修公司以5.9億得標，國防部RDX海掃更炸藥採購案。國防部長顧立雄今回應，只要有代...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。