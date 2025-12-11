快訊

原因與上個月不同…陸外交部再提醒「中國公民近期避免前往日本」

PS5漏液無解！專家曝3關鍵「全部主機難逃送修命運」

「室內裝修商」得標炸藥採購案？福麥公司5年前曾捲入借牌風波

政院通過農民退休儲金修正草案 降低農民提繳負擔

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

行政院11日討論通過農業部擬具之「農民退休儲金條例」第2條及第7條修正草案，副院長鄭麗君指出，本次修正，在不影響農民退休保障水準，並維持農民與主管機關每月共同提繳金額不變原則之下，提高政府分擔比例、同時降低農民負擔，以促進參與退休儲金意願。

農業部說明，此次修正主要是調整農民與主管機關每月提繳金額的比例，將農民負擔比例由現行五成調降為四成，以減輕農民經濟負擔，提升農民參與農退儲金制度的意願，以保障農民老年經濟生活。農業部表示，若農民提繳年資達 30 年，在新制下將少繳約33萬元，且相關儲蓄保障不變。

農業部表示，農民退休儲金自2021年1月1日起推動，現行規定係由農民與主管機關按月提繳相同金額（各負擔 50%）。因青年初期從農，經濟負擔較大，影響提繳農民退休儲金意願。

經考量農民的儲蓄能力及各種職業間退休保障水準的衡平性，農業部在提繳總金額不變的基礎下，提出修正農民與政府的分擔比例，改為農民負擔總金額之40%，主管機關負擔總金額之60%，在減輕農民負擔的同時，也維持目前農民退休金的水準。

農業部指出，農民退休儲金是建構「三保一金」四大農民福利體系的重要一環，截至2025年10月底，農民退休儲金制度參與人數已達約11萬人。

本次調整農民與政府的分擔比例，是為了實質支持農民的儲蓄養老意願，解決農民反映的經濟負擔問題。本次修法希望透過降低農民提繳負擔，鼓勵農民自我儲蓄，進一步擴大覆蓋率，期盼透過更完善的社會安全網，讓所有實際從農者能夠安居樂業，也吸引更多青年投入農業。

農民 退休金 農業

延伸閱讀

鄭麗君：2026太陽光電可達標 20GW相關案源已掌握

TVBS民調／綠營無論派誰出戰 蔣萬安皆大幅領先 僅他差距最小

【重磅快評】戰貓、戰狼遇劉世芳 為何都不敢吭聲？

衝擊連任！藍議員點綠營10人「夢幻隊」 蔣萬安4字形容王世堅

相關新聞

含10億美元資台安全倡議國防授權法 美眾院通過送參院趕年底過關

美國聯邦眾議院10日以壓倒性的多數票通過預算規模逾9000億美元的2026年度國防授權法案，接下來將送入參議院投票，趕在...

邀立委連署撤「助費除罪化」 發起人：在野僅陳昭姿一人響應

國民黨立委陳玉珍提案，要將立委助理費案除罪化，引發爭議，立法院助理工會幹部發起連署希望撤回提案。連署發起人今天在立法院邀...

顧立雄稱有輸出許可就能投炸藥標 王鴻薇：人人成軍火商？

國民黨立委王鴻薇昨爆料，福麥國際室內裝修公司以5.9億得標，國防部RDX海掃更炸藥採購案。國防部長顧立雄今回應，只要有代...

確保1.25兆軍費預算能保台 林沛祥：先進武器生產應落腳台灣

外媒「紐約時報」引述美國戰爭部「優勢簡報」（Overmatch Brief）示警，指美國無力保台。國民黨立院黨團今舉行記...

劉寶傑轟馬英九賣台 民進黨團：中華民國派已認清是一國兩制派

資深媒體人劉寶傑引退後，日前投書媒體，強調兩岸不能被定調是內政問題，昨接受節目專訪更說前總統馬英九「賣台」。民進黨立院黨...

助理費除罪引爭議 法務部：涉公共利益及廉政應審慎研議

助理費除罪化草案引發爭議，立法院司法及法制委員會今天邀請有關單位專報，其中法務部說明引發關注。法務部表示，若變更助理費性...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。