顧立雄稱有輸出許可就能投炸藥標 王鴻薇：人人成軍火商？
國民黨立委王鴻薇昨爆料，福麥國際室內裝修公司以5.9億得標，國防部RDX海掃更炸藥採購案。國防部長顧立雄今回應，只要有代理商能向原廠取得輸出許可證明、原廠來源證明，經查屬實就能進口。對此，王鴻薇質疑，進出口登記極為容易，且該業者登記不到一年就標下國防部案子，難道美容美髮或快炒店只要登記就能承包國防部數億大案，以後人人都可以成為炸藥國家隊？
顧立雄今受訪說，國內沒有自製產能的原物料採購案，該廠商具從事國際貿易的代理商資格，且能向原廠取得輸出許可證明、原廠來源證明，經國防部查驗能落實，每一個人都有資格投標。
對此，王鴻薇質疑，國防部原來招標金額是高達8億，但最後是以5.9億由這家廠商得標炸藥採購案，看起來是低價得標，且該公司主要業務為室內裝修，不免令人想起疫情期間曾出現小吃店得標快篩試劑、醫美診所進口雞蛋等荒謬情況，現在又出現室內裝修公司進口炸藥，不免啟人疑竇。
王鴻薇也質疑，顧立雄說法非常奇怪，進出口登記極為容易，如果現在美容美髮或快炒店，只要登記進出口貿易，就能承包國防部動輒數億大案，那真的會讓外界質疑，這是否有量身訂做嫌疑。此外，國防部標案是公開招標，怎麼可能只有這一家室內裝修公司投標，是其他公司不敢來標？還是很多公司早就知道，這案子已經要指定給特定業者？
王鴻薇認為，該廠商登記化學原料進出口批發不到一年，就標下國防部炸藥採購，是不是代表以後人人都可以成為炸藥國家隊？質疑登記時間太過巧合。
