大選年前撒利多 政院拍板農退儲金政府、農民負擔改6比4

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院會今通過「農民退休儲金條例」修正草案。記者黃婉婷／攝影
行政院會今通過「農民退休儲金條例」修正草案。記者黃婉婷／攝影

農民退休儲金覆蓋率未過半，為提升參與意願。行政院會今通過「農民退休儲金條例」修正草案，將農民負擔比例由現行5成調降為4成；若農民提繳年資達30年，在新制下將少繳約33萬元，且相關儲蓄保障不變。

農民退休保障包括農退儲金和老農津貼，農民退休儲金2021年元旦上路，只要符合一定資格，可以每月基本工資為基準，自行提繳1%至10%，提繳費率每年可調整2次，農業部將提撥相對應金額到專戶，一路繳納至65歲，便可按月從專戶中提領退休金

現行規定為農民與政府按月提繳相同金額，負擔比例為1比1，各負擔50%，但上路五年來覆蓋率仍低落，農業部分析，因青年初期從農，經濟負擔較大，影響提繳農民退休儲金意願。

為鼓勵農民自我儲蓄養老，保障退休生活，農業部在提繳總金額不變的基礎下，修正農民與政府的分擔比例為4比6，農民負擔40%，政府負擔60%，解決農民經濟負擔，也維持目前農民退休金的水準，進而擴大覆蓋率。

若以2026年最低工資2萬9500元，且每月提繳10％試算，未來農民、政府負擔比例改為4比6後，農民每月提撥金額將從2950元降低至2360元，政府負擔將從2950元提升至3540元，每月提繳金額合計維持5900元。

若農民提繳年資達30年，在新制下將少繳約33萬6834元，且相關儲蓄保障不變，維持月領2萬8692元。

未來農退儲金提撥比例，農民負擔比例由現行5成調降為4成；若農民提繳年資達30年，在新制下將少繳約33萬元，且相關儲蓄保障不變。圖／農業部提供
未來農退儲金提撥比例，農民負擔比例由現行5成調降為4成；若農民提繳年資達30年，在新制下將少繳約33萬元，且相關儲蓄保障不變。圖／農業部提供

