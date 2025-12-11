指周萬來請假避答助理費除罪 綠批韓國瑜領導的共犯結構

快訊

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
立法院正副院長韓國瑜（右）上任請出有「立院活字典」之稱的周萬來（左）擔任秘書長，曾多次反制民進黨立院黨團總召柯建銘。圖／聯合報系資料照片

藍委陳玉珍提修法將助理費除罪化，立院司法及法制委員會今邀立院秘書長周萬來報告並備質詢，卻因為與立法院長韓國瑜召集朝野協商撞期，請假未到。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱批，這應是國民黨最高層下達指令，國民黨為貪汙除罪使出殺手鐧，而立法院在韓院長領導下已成為共犯結構。

鍾佳濱今上午受訪表示，從一連串蛛絲馬跡看起來，這應該是國民黨最高層下達的指令，由國民黨副主席、秘書長李乾龍協調，與國民黨立委溝通；盡管國民黨立委也知道，將立法院公費助理的薪資貪汙私有，絕對是社會不容許的，私下有人表示意見，但李乾龍說「黨扛起來了，大家就沒事了。」

鍾佳濱說，這就是要再度使出逕付二讀、沒收討論、過水協商、黑箱表決，等到已經造成事實；誠如立委王義川稍早質詢提問，若陳玉珍的修法通過，通通變成立委的小金庫，變成是統籌運用、不用檢據核銷，立法院會怎麼做？立法院則答覆，依法執行，撥款到立委帳戶裡面。

鍾佳濱指出，看得出來國民黨跟立法院議事機構在韓國瑜領導之下，已經成為共犯結構，只要國民黨和民眾黨講好，國會多數逕付二讀，通過修法，這些包庇貪汙、掩護自肥的法案，就可以逕為執行，這已經是昭然若揭。

鍾佳濱強調，陳玉珍的提案不是為了她個人，而是為了國民黨及國民黨內其他受到貪汙起訴的立委，為了要脫罪、除罪使出的殺手鐧；但這種殺手鐧是沒有用的，包庇自肥的罵名一定是為社會所知，民進黨團堅決反對劣質修法。

