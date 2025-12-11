快訊

谷立言願向立院說明軍購 鍾佳濱：國民黨不要說一套做一套

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
鍾佳濱今上午針對時事輿情接受媒體聯訪。記者張曼蘋／攝影
鍾佳濱今上午針對時事輿情接受媒體聯訪。記者張曼蘋／攝影

美國在台協會AIT）處長谷立言昨在媒體專訪時談到，歡迎賴清德總統的國防特別預算，並期待能在立院審查相關預算時，回答國會的各項問題。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今表示，過去國民黨多次曾跟AIT官員見面，表達同樣肯定態度，國民黨應要說到做到，不要到AIT說一套，回立法院開記者會又是一套。

鍾佳濱今上午針對時事輿情接受媒體聯訪，他說，民主國家各政黨可以對於國家政策有不同的看法，但是對國家共同的外來侵略、武力威脅時，都應團結一致，谷立言提到說，美國對於各民主同盟的國家，都願意盡最大的努力，提供必要防衛自身的武器，當然台灣的軍購也是美國非常重視的。

鍾佳濱說，過去國民黨多次曾經跟AIT官員見面，也表達了同樣的肯定態度，因此，谷立言對台灣各民主政黨提出，希望呼籲團結一致，也很樂於跟台灣國會的各政黨進行溝通，他們希望國民黨說到做到，不要到AIT說一套，回立法院開記者會又是一套。

鍾佳濱表示，其實「與其看你說什麼，大家都等著看你做什麼」，他們希望保衛國家安全、護衛中華民國在台灣的2300萬人民，是立法院不分朝野黨派共同的職責，請藍白說到要做到。

國防特別預算部分，鍾佳濱表示，美國總統川普在最新公布的國防政策中一再揭露，美國希望將整個世界的和平秩序，能由各民主同盟共同來分擔，美國也會在相關的軍事採購上支援各民主同盟，但是各民主國家必須要為自己的國防防衛盡責任，AIT也表達了願意跟各黨闡明，如果有任何對美國在軍購議題有什麼看法，都願意樂於提供意見。

