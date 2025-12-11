邀立委連署撤「助費除罪化」 發起人：在野僅陳昭姿一人響應

國民黨立委陳玉珍提案，要將立委助理費案除罪化，引發爭議，立法院助理工會幹部發起連署希望撤回提案。連署發起人今天在立法院邀請朝野立委共同連署，多位民進黨立委都已簽署，但在野黨立委僅陳昭姿一人簽名力挺，她表示，大家都有權利為自己發聲，她辦公室每一位同仁都有簽署。

民進黨團幹事長鍾佳濱表示，立委應該是立法保障人民權益，國會助理也應該是協助立委制定福國利民法案，沒想到今天是助理主動發起捍衛自己的工作權，民進黨團很多成員剛出社會時，也都是選擇國會助理做第一份工作，今天義無反顧站出來，不只是聲援國會助理，更是捍衛立法院一定要保障人民權益。

民進黨立委陳秀寶表示，立委有立委的規範、助理也有助理的，也許不完美但也有80分了，這是長久以來努力才有的保障，卻因為某些立委的私心就要損害這些國會助理權益，非常不公平，陸續連署助理已經將近3百人，也許有些辦公室有壓力，但這是所有助理的事情、不分黨派，大家都應該為自己發聲。