綠質疑一早朝野協商護航周萬來閃助理費案 韓國瑜大喊誤會

國會助理費議題持續延燒，立法院長韓國瑜今天上午召集朝野協商，不過同一時間，司委會也排審助理費相關草案。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱質疑，刻意護航立法院秘書長周萬來可以向司委會請假；韓國瑜則大喊千萬不要誤會，「絕對沒有閃躲報告，沒有任何陰謀」。

韓國瑜今天上午9時召集朝野協商，研商國營事業預算案、公職人員選舉罷免法草案、年金停砍案、青年基本法草案等。鍾佳濱一早抗議質疑，「院長為何昨天都不接電話？」早上朝野協商不是不可以，但我們難道都不能請教嗎？

鍾佳濱表示，朝野協商罕見在早上9時召開，協商題目有公務人員退休撫卹法、青年基本法，但同時司法、教育委員會都在開會，難道委員都不用來參加嗎？質疑是否刻意護航周萬來可以向司委會請假，不用到委員會備詢。

國民黨團書記長羅智強表示，「早睡早起身體好」，立委早上質詢本來就是在各委員會間跑來跑去，委員會召委要來朝野協商，也可以找代理召委，不懂早上開會為何那麼多藉口？

周萬來則解釋，院長召集朝野協商，一向由院長與議事處安排議程，從立法院第四屆開始就是如此，至於朝野協商本來就只有黨團幹部可以參與，這屆才開始讓其他委員來參與。

韓國瑜強調，絕對沒有刻意要閃躲委員會，今天早上9時開會是因為題目非常多，絕對沒有任何陰謀，千萬不要誤會。 我們長期不停的開朝野協商，希望基本的信任一定要有，絕對沒有逃避的問題。民進黨團總召柯建銘則說，事實上就是有逃避，但今天還是照會議來進行，可以繼續開會。