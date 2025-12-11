苗博雅「戰時上班課」惹議 侯漢廷諷：歌頌戰爭才能達政治紅利

社民黨北市議員苗博雅日前表示「戰時仍可正常上班課」，引發議論。新黨北市議員侯漢廷今諷說，不懼戰爭，為戰爭歌頌，所有避戰和談都被當成投降投敵，某些人才能達成自己的政治紅利，也點出戰時社會能快速恢復，只有「精準打擊明確，迅速終戰」一種可能。

侯漢廷今在臉書發文說，台北市議會去花東敬軍，他也私下詢問，戰爭來臨時，社會能否正常運轉的問題。幾名軍人告訴他，「這是幻想吧」、「怎麼可能」？有名軍官說，「希望社會正常運轉」和「真實能否正常」是兩回事。

侯漢廷點出，大家都「希望」任何時刻，社會都正常，但想像與實際不可混為一談。當你認為戰爭時社會可以正常運轉，就不懼戰爭，為戰爭歌頌，所有避戰和談都被當成投降投敵，某些人才能達成自己的政治紅利。

他認為，若戰爭時，社會能快速恢復，只有一種可能「精準打擊明確，迅速終戰」；看看以色列的精準打擊，可以只轟炸對方官員軍官高層的大樓，而隔壁一條街無事。如果大陸認為該殲滅的目標都已殲滅，台灣多數人平安，確實可能迅速正常運轉。

侯漢廷直言，雖然有時「那些目標」存在，只是拖累台灣人民的社會運轉，「我們仍不願見戰端輕啟，讓無辜軍民犧牲受苦。」