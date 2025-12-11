快訊

他戒讀書「四毒」自學考取東大 解析保持學習動力與效力

饗食天堂嘉義開店有譜？耐斯王子大飯店證實「洽談中」

又有新北藍營政二代帶槍投靠 民眾黨願意給舞台？

苗博雅「戰時上班課」惹議 侯漢廷諷：歌頌戰爭才能達政治紅利

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
新黨北市議員侯漢廷。本報資料照片
新黨北市議員侯漢廷。本報資料照片

社民黨北市議員苗博雅日前表示「戰時仍可正常上班課」，引發議論。新黨北市議員侯漢廷今諷說，不懼戰爭，為戰爭歌頌，所有避戰和談都被當成投降投敵，某些人才能達成自己的政治紅利，也點出戰時社會能快速恢復，只有「精準打擊明確，迅速終戰」一種可能。

侯漢廷今在臉書發文說，台北市議會去花東敬軍，他也私下詢問，戰爭來臨時，社會能否正常運轉的問題。幾名軍人告訴他，「這是幻想吧」、「怎麼可能」？有名軍官說，「希望社會正常運轉」和「真實能否正常」是兩回事。

侯漢廷點出，大家都「希望」任何時刻，社會都正常，但想像與實際不可混為一談。當你認為戰爭時社會可以正常運轉，就不懼戰爭，為戰爭歌頌，所有避戰和談都被當成投降投敵，某些人才能達成自己的政治紅利。

他認為，若戰爭時，社會能快速恢復，只有一種可能「精準打擊明確，迅速終戰」；看看以色列的精準打擊，可以只轟炸對方官員軍官高層的大樓，而隔壁一條街無事。如果大陸認為該殲滅的目標都已殲滅，台灣多數人平安，確實可能迅速正常運轉。

侯漢廷直言，雖然有時「那些目標」存在，只是拖累台灣人民的社會運轉，「我們仍不願見戰端輕啟，讓無辜軍民犧牲受苦。」

戰爭 侯漢廷 北市

延伸閱讀

能正常上班課？苗博雅稱若開戰第一個被抓 楊智伃酸：太看得起自己

台海開戰仍可正常上班課惹爭議 苗博雅舉以色列受攻擊反駁

台海若開戰「馬照跑、舞照跳」？苗博雅今反擊了

苗博雅稱戰時她第一批被殺 楊植斗酸「不用當兵、別打嘴砲」

相關新聞

含10億美元資台安全倡議國防授權法 美眾院通過送參院趕年底過關

美國聯邦眾議院10日以壓倒性的多數票通過預算規模逾9000億美元的2026年度國防授權法案，接下來將送入參議院投票，趕在...

學生墜樓意外頻傳 究竟是誰沒有接住正在下墜的孩子？

從北到中、南部近來發生學生墜樓的意外頻傳，其中不乏名校學生，根據衛生福利部104至113年統計，15到24歲的青少年族群自殺通報數量增為3.3倍，這不是冰冷的統計，而是一次次無聲的求救、一個個家庭的破碎。當一個社會裡最年輕的生命紛紛被逼到邊緣，我們理當追問：究竟是誰沒有接住正在下墜的孩子？ ★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

苗博雅「戰時上班課」惹議 侯漢廷諷：歌頌戰爭才能達政治紅利

社民黨北市議員苗博雅日前表示「戰時仍可正常上班課」，引發議論。新黨北市議員侯漢廷今諷說，不懼戰爭，為戰爭歌頌，所有避戰和...

林楚茵：黨團協商不只變成過場雞肋 更淪藍白自肥法案遮羞布

國民黨立委陳玉珍提案，要將立委助理費案除罪化，引發爭議。民進黨立委林楚茵今天表示，陳玉珍提案修法要把助理收入變成立委小金...

對台戰略模糊太成功 美前副國務卿：中國也難預測川普

美國總統川普上任後對台採取戰略模糊的態度，美國前副國務卿畢根（Steve Biegun）表示，川普的戰略模糊很成功，他不...

又有新北藍營政二代帶槍投靠 民眾黨願意給舞台？

隨著2026地方大選逼近，新北市浮現藍營政治世家二代轉投民眾黨參選的趨勢，除現有的國民黨議員陳明義、民眾黨陳世軒是新北市議會父子檔外，現任國民黨議員黃永昌的次子黃承鋒也準備接棒，卻選擇爭取民眾黨議員提名，民眾黨是否會將資源放在這些具有家族背景的政治新星？家族票能否真的成功轉移？風口浪尖之下這場「藍轉白」的爭議是否揭示台灣地方選舉的新風向？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。