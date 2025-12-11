林楚茵：黨團協商不只變成過場雞肋 更淪藍白自肥法案遮羞布

國民黨立委陳玉珍提案，要將立委助理費案除罪化，引發爭議。民進黨立委林楚茵今天表示，陳玉珍提案修法要把助理收入變成立委小金庫，司法法制委員會原本安排專案報告，也排入公費助理制度化修法，結果立法院秘書長周萬來依然以出席黨團協商為由，還是「周不來」，黨團協商不只變成過場雞肋，更淪藍白自肥法案遮羞布。

林楚茵指出，藍白為了替自肥提案築牆，竟然聯手提議召開黨團協商，還硬是提前到今天早上九時，這個協商時間，同一時刻司法及法制委員會、教育及文化委員會也在開會，這算什麼協商？根本就是刻意讓周萬來躲起來，不用對陳玉珍的自肥提案回答任何問題。

林楚茵說，藍白這段時間，一邊逕付二讀親中、亂台爭議法案，一邊把黨團協商搞成過場雞肋，現在甚至把協商當成遮羞布，讓自肥提案有地方躲，迴避公民監督。藍白狼狽為奸、互相掩護，搞爛台灣國會，套句他們最愛講的，臭不可聞。