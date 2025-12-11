對台戰略模糊太成功 美前副國務卿：中國也難預測川普

快訊

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國前副國務卿畢根表示，美國有意在印太地區推動成立類似北約的多邊防衛組織。（美聯社）
美國總統川普上任後對台採取戰略模糊的態度，美國前副國務卿畢根（Steve Biegun）表示，川普的戰略模糊很成功，他不確定川普是否已經決定其對台政策，但這也代表中國同樣無法肯定川普的未來的做法。

至於川普政府近日公布新版國家安全戰略，現任華府傳統基金會（The HeritageFoundation）資深顧問的中國專家白邦瑞指出，安全戰略對中放緩用字為川普明年成功訪問北京鋪路。

「2025阿斯本安全論壇」華府站10日在華府舉行，下午以「中國挑戰」為題舉行座談會，邀請學者專家討論。

針對川普政府上周公布的國家安全戰略，白邦瑞指出，第一任川普政府在2017年公布國家安全戰略，引發北京方面很大的反彈，讓北京方面有很多抱怨，指控美國想要遏制，甚至摧毀中國，不過中國這次沒有攻擊新版的國家安全戰略。

白邦瑞認為，這是川普刻意要冷靜情勢，不但沒有稱呼中國為敵人，也沒有使用如2017年或拜登政府時期的苛刻文字；白邦瑞認為，川普成功透過新版的國家安全戰略來完成他部分的中國目標，也就是川普與第一夫人梅蘭妮亞（Melania）明年4月成功訪問中國。

智庫「阿斯本安全論壇」（Aspen Security Forum）主任、國務院前官員曼紐爾（Anja Manuel）則表示，新版國家安全戰略的內容多次論及美國的競爭對手，但沒有直接點名中國；曼紐爾說，她支持安全戰略中很清楚地點出美國參與南海和台灣危機符合美國的國家利益。

至於川普政府政府的對台政策究竟為何？畢根說，他不知道答案，證明川普的戰略模糊非常成功，他也不確定川普是否已經決定其對台政策，不過這也代表中國同樣不知道川普未來的做法；畢根表示，對他來說，這會帶來有益的結果。

白邦瑞則提到，如果美軍想要防衛一個地方，他們會先在當地儲存彈藥，並與地主一起訓練，但美軍現在沒有與台灣這麼做，除了一些例外的合作，每台幾乎沒有軍事互動；白邦瑞說，很多人都向總統反映，如果台灣遭受攻擊，美國必須預先演練，否則美國無法取得勝利；白邦瑞說，這個邏輯非常有說服力。

