【專家之眼】助理費除罪化是假改革的權力傲慢

近期立法院內瀰漫著一股山雨欲來的詭譎氣氛，但這股騷動並非源自朝野政黨對於重大國家法案的攻防，而是來自一群平日默默支撐國會運作的基層助理。起因在於一名立委領銜提出立法院組織法修正草案，主張將原本直接匯入助理帳戶的公費薪資，改由立法委員全權「統籌運用」，且經費核銷無須檢附單據。

此舉引爆了國會助理圈的怒火，數百名來自不同黨派的助理罕見地發起跨黨派連署抗議，揚言將在議場外集結陳情，連立法院院長都不得不緊急發布聲明，承諾將全力捍衛助理權益，才讓這場即將引爆的勞資風暴稍微受到控制。

這項提案之所以引發如此巨大的爭議，核心在於它挑戰了民主國家對於「公款法用」的基本底線。提案者聲稱此舉是為了讓制度更有彈性，甚至援引國外案例試圖將「助理費除罪化」包裝成先進的國會改革，這種論述實則是邏輯錯亂且居心叵測。公費助理的薪資來源是國家稅收，意即人民的血汗錢。大法官釋字早已明示，民意代表的待遇與補助均涉及納稅負擔，必須有明確的法律規範與標準。將原本應公開透明、實報實銷的公款，轉變為立委個人私囊中可以自由支配，且不受監督的「統籌款」，這不僅在法律層面上大開倒車，更是在道德層面上將公共資源私有化。

若深究該提案的實質內容，其中最令人感到不安的是試圖打破現行的「直接給付」原則。現行制度下，立法院將薪資直接匯入助理個人帳戶，這不僅保障了助理作為國家受雇者的勞動尊嚴，也建立了一道防止立委上下其手的防火牆。一旦修法通過，讓這筆龐大的預算先進入立委口袋，再由立委決定發放多少給助理，這將徹底改變立法院內的勞動權力結構。屆時助理將不再是受國家保障、服務公共利益的專業幕僚，而將淪為仰賴立委鼻息、看主子心情領賞的「家臣」或「私僕」。

提案者試圖以「德國模式」或國外議會制度為藉口，聲稱這是與國際接軌，但這完全是去脈絡化的誤導。許多民主先進國家的國會助理制度，對於經費的使用有著極為嚴格的規範。以美國為例，議員助理的薪資、職稱甚至人員名單都必須上網公告，接受公眾檢視，且嚴禁挪用於選舉用途，日本的公設秘書制度同樣有明確的人員限制與登錄機制。無視國外制度中嚴謹的監督與透明化機制，僅擷取「統籌運用」的概念來為自身的擴權背書，這種斷章取義的做法，若非對國際法規的無知，便是刻意欺瞞社會大眾。

更有甚者，此提案中關於「免檢據核銷」的主張，在當前社會對於清廉政治高度期待的氛圍下，顯得格外刺眼。近年來，多起民意代表因詐領助理費而身陷囹圄的案件，已讓民眾對國會的信任度大打折扣。此時此刻，立法者理應思考如何建立更完善的防弊機制，以挽回受損的國會形象。反其道而行，試圖透過修法將過去被視為貪汙的行為「合法化」，這無異於向社會宣告立委企圖集體「自肥」。這種公然挑戰司法正義與社會觀感的行徑，不僅法理難容，更是一種政治自殺。

真正的國會改革，應當是建立一個權責相符、公開透明且尊重專業的制度。這包括確保助理費用的專款專用、建立透明的查帳機制，以及保障助理享有完整的勞動法規權益。任何試圖規避監督、擴大立委裁量權的修法，都是對民主機制的侵蝕。

期待立委們能夠懸崖勒馬，撤回這項荒謬的提案，並以此為鑑，真正落實國會助理的權益保障，讓立法院成為一個受人尊敬的民主殿堂，而非藏汙納垢的私人金庫。唯有如此，才能重建人民對國會的信任，讓台灣的民主政治回歸正軌。