世界人權日賴總統、韓國瑜同台 都談全球民主倒退

聯合報／ 記者張文馨／台北報導
昨天是世界人權日，賴清德總統（左）與立法院長韓國瑜（右）出席亞洲民主人權獎頒獎典禮，兩人互動頻繁。記者曾學仁／攝影
昨天是世界人權日，賴清德總統（左）與立法院長韓國瑜（右）出席亞洲民主人權獎頒獎典禮，兩人互動頻繁。記者曾學仁／攝影

昨天是世界人權日，賴清德總統和台灣民主基金會董事長、立法院長韓國瑜在「亞洲民主人權獎」頒獎典禮同台，不約而同談到全球民主倒退的現狀。韓國瑜表示，中華民國有責任也有能力，與國際夥伴共同讓民主與人權的力量跨越更多疆界。賴總統說，捍衛民主並不容易，鞏固民主更需要強大的決心。

昨天活動開始前，賴總統先在臉書發文，承諾將從三方向持續推動轉型正義，包含調查真相、還原歷史；保存記憶、向內扎根；恢復受難者的清白與尊嚴，讓國家勇於承認錯誤、彌補傷痕，讓民主與人權的根基更穩固。

賴總統指出，當前威權主義持續擴張，全球民主面臨嚴峻挑戰，但相信經歷過二二八、白色恐怖美麗島事件的台灣，更明白自由與人權的可貴，也更有決心守護得來不易的成果。

賴總統說，台灣願意把對抗威權、爭取民主的經驗，分享給仍在威權陰影下生活的人們；也會堅守和平、人權與法治價值，與世界上理念相近的民主夥伴攜手抵抗威權侵擾，因為「民主」是台灣唯一的方向。

韓國瑜在頒獎典禮致詞表示，在全球化倒退的時刻，讓人看見許多社會底層的脆弱與未被正視的需求，要實際支持各地的行動者；面對當前世界局勢的變化與挑戰，中華民國有責任也有能力，與國際夥伴共同讓民主與人權的力量跨越更多疆界。

韓國瑜指出，今年在國內外專家學者的嚴格審查下，脫穎而出的是來自印尼的「印尼法律援助與人權協會（ＰＢＨＩ）」，該協會長期協助弱勢者取得平等的法律援助，並揭露在印尼民主化進程中被忽視的人權議題；透過這些案例，包括任意逮捕、強迫遷離及對生命權的侵害，看見協會在逆境之下所堅持的勇敢與信念，這樣的精神在當今社會格外彌足珍貴、令人感動。

賴總統表示，當前全球民主倒退、地緣衝突升高，中國對台灣及周邊國家複合式威脅以及攻擊，影響區域及全球的和平穩定，這顯示出守護民主與自由是各國刻不容緩的行動；捍衛民主並不容易，鞏固民主更需要強大的決心。

