聽新聞
0:00 / 0:00

冷眼集／我國格遭南韓矮化 務實外交難反制

聯合報／ 本報記者張文馨梅衍儂
南韓一個「CHINA (TAIWAN)」的標示，揭穿了民進黨政府只想披虛幻的「TAIWAN」國號新衣、卻毫無中華民國認同的虛偽。聯合報系資料照
南韓一個「CHINA (TAIWAN)」的標示，揭穿了民進黨政府只想披虛幻的「TAIWAN」國號新衣、卻毫無中華民國認同的虛偽。聯合報系資料照

賴清德總統昨向南韓喊話要尊重台灣人民的意志，盼韓方修正對我的不當稱呼；外交部前天高分貝要求全面檢討雙邊關係，昨天卻表示只是提醒，不到祭出反制手段的程度。從總統軟性喊話到外交部謹慎築起防火牆，反映的是我方目前沒打算、也無法對南韓下重手，目前只能選擇透過升高聲量，來擴大外界對此事的關注度。

南韓娛樂產業在台灣賺得盆滿缽滿，今年韓流盛事ＡＡＡ和金唱片頒獎典禮更特地移師台灣，台灣粉絲撐起漂亮的市場數字，諷刺的是，韓星卻愈來愈不敢說出「台灣」兩個字，既得顧及對岸市場，也要台灣粉絲體諒。韓團「ALLDAY PROJECT」日前用英文說「台灣是個美麗的國家」，被對岸網友抨擊，該團事後道歉。

在國際關係互動，南韓更小心翼翼求取在美中之間的平衡，剛落幕的南韓慶州ＡＰＥＣ領袖會議可看到，當美國總統川普前腳離開，中國大陸國家主席習近平就成了這場國際盛會的主角，在ＡＰＥＣ晚會與南韓總統李在明比鄰而坐，互動熱絡。李在明上台後被認為比起前任總統尹錫悅更傾向中國，台灣名稱錯誤的問題自今年二月起就存在，南韓始終沒解決。

北京想透過混合戰，在各方面都對台北出招，從聯大第二七五八號決議的論戰、對台灣在他國辦事處出手，到如今南韓對我名稱的矮化，背後少不了北京運作。透過第三國施壓的方式近年屢見不鮮，我國往往希望能維繫與現有關係，種種顧忌反而限縮我方行動。

不過，這種矮化國格的問題向來是民進黨所最難忍，如今執政，只能務實尋求解決空間。試想，若現在是國民黨執政，民進黨能接受這種溫和作法嗎？南韓在大國之間左右為難，也凸顯台灣維持非官方關係的不易，外交要務實、比氣長，兩岸關係又何嘗不是？

李在明 尹錫悅 賴清德 習近平

延伸閱讀

南韓鐵路公社勞資談判破裂 工會12月11日起無限期罷工

大規模個資外洩！南韓酷澎代表正式請辭 美國母公司推新人選

韓政界收受統一教賄絡 李在明：無論朝野嚴正調查

南韓：北韓朝西部海域發射多枚火箭炮 料為例行訓練

相關新聞

南韓入境卡列「中國台灣」 賴總統：盼韓尊重台灣人民意志

南韓在電子入境申報單稱呼「中國（台灣）」，從二月迄今未改正。賴清德總統昨天指出，台灣跟韓國的交流密切，希望台、韓維持友好...

冷眼集／我國格遭南韓矮化 務實外交難反制

賴清德總統昨向南韓喊話要尊重台灣人民的意志，盼韓方修正對我的不當稱呼；外交部前天高分貝要求全面檢討雙邊關係，昨天卻表示只...

世界人權日賴總統、韓國瑜同台 都談全球民主倒退

昨天是世界人權日，賴清德總統和台灣民主基金會董事長、立法院長韓國瑜在「亞洲民主人權獎」頒獎典禮同台，不約而同談到全球民主...

專家：台灣對韓任何制裁 都將自傷

外交部聲稱將全面檢討台韓關係，但專家表示，台韓在半導體產業鏈存在「產業內貿易」，關係密切，不論貨品或服務貿易的抵制，台灣...

遭爆假計畫預算赴歐考察 環境部：查無不法、可受公評

民眾黨立委黃國昌今於立法院質詢指出，環境部環境管理署顏旭明今年於樺加沙颱風致災期間赴歐洲考察，是用假的派員出國計畫編預算...

【即時短評】南韓入境申報 掀開賴政府的國號新衣？

南韓今年二月廿四日起實施電子入境申報制度，在電子入境申報系統中的「前一出發地」與「下一目的地」欄位，將我方標示為「CHI...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。