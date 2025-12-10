冷眼集／我國格遭南韓矮化 務實外交難反制

賴清德總統昨向南韓喊話要尊重台灣人民的意志，盼韓方修正對我的不當稱呼；外交部前天高分貝要求全面檢討雙邊關係，昨天卻表示只是提醒，不到祭出反制手段的程度。從總統軟性喊話到外交部謹慎築起防火牆，反映的是我方目前沒打算、也無法對南韓下重手，目前只能選擇透過升高聲量，來擴大外界對此事的關注度。

南韓娛樂產業在台灣賺得盆滿缽滿，今年韓流盛事ＡＡＡ和金唱片頒獎典禮更特地移師台灣，台灣粉絲撐起漂亮的市場數字，諷刺的是，韓星卻愈來愈不敢說出「台灣」兩個字，既得顧及對岸市場，也要台灣粉絲體諒。韓團「ALLDAY PROJECT」日前用英文說「台灣是個美麗的國家」，被對岸網友抨擊，該團事後道歉。

在國際關係互動，南韓更小心翼翼求取在美中之間的平衡，剛落幕的南韓慶州ＡＰＥＣ領袖會議可看到，當美國總統川普前腳離開，中國大陸國家主席習近平就成了這場國際盛會的主角，在ＡＰＥＣ晚會與南韓總統李在明比鄰而坐，互動熱絡。李在明上台後被認為比起前任總統尹錫悅更傾向中國，台灣名稱錯誤的問題自今年二月起就存在，南韓始終沒解決。

北京想透過混合戰，在各方面都對台北出招，從聯大第二七五八號決議的論戰、對台灣在他國辦事處出手，到如今南韓對我名稱的矮化，背後少不了北京運作。透過第三國施壓的方式近年屢見不鮮，我國往往希望能維繫與現有關係，種種顧忌反而限縮我方行動。

不過，這種矮化國格的問題向來是民進黨所最難忍，如今執政，只能務實尋求解決空間。試想，若現在是國民黨執政，民進黨能接受這種溫和作法嗎？南韓在大國之間左右為難，也凸顯台灣維持非官方關係的不易，外交要務實、比氣長，兩岸關係又何嘗不是？