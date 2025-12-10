聽新聞
專家：台灣對韓任何制裁 都將自傷

聯合報／ 記者陳儷方／台北報導

外交部聲稱將全面檢討台韓關係，但專家表示，台韓在半導體產業鏈存在「產業內貿易」，關係密切，不論貨品或服務貿易的抵制，台灣能做到的可能性極低，雙方相互依存，任何制裁行動都將傷害自身。

經濟部統計，近六年來台灣對南韓貿易總值呈現增加趨勢，二○二○年僅三五七點五億美元，今年前十一個月的貿易總值已增至八二二點六億美元，雙方貿易額快速成長，其中半導體相關項目占了極高比重，二○二四年，積體電路以占比百分之六十四點五成為台灣對南韓出口主力；台灣自南韓進口貨品中，也以積體電路占百分之六十八點八為最大宗。台韓貿易結構是以科技產業為核心，雙方互相依賴供應鏈不同環節。

台灣對南韓貿易呈現逆差，且逆差金額逐年增加，二○二四年逆差二二九點一億美元，二○二五年前十一月逆差擴大至三三八點六億美元，且進口金額增速也普遍高於出口，顯示台灣對南韓的需求依賴程度較大，明年貿易逆差預料持續擴大。

ＡＩ需求熱潮拉高台灣對南韓ＨＢＭ（高頻寬記憶體）的需求，中經院第一研究所助研究員王國臣指出，這是導致台灣對南韓逆差快速擴大的主因，也是台灣對南韓實施貿易制裁可能性極低的原因之一，另一原因是台韓在半導體產業鏈中存在產業內貿易的現象，台灣出口晶片給南韓，南韓也賣記憶體給台灣，雙方相互依存，任何制裁行動都將對自身造成傷害。此外，兩國人民旅遊往來頻繁，台灣年輕人喜好韓國流行文化，服貿也難以成為制裁手段。

王國臣說，南韓政府關注北韓問題，因此傾向與中國保持一定關係，期待中國對北韓的影響力，有助於解決國安問題；但南韓與中國的貿易逆差也在擴大，南韓年輕一代學者及專業人士對於中國的友善度已不如以往。

半導體 產業鏈 外交部 供應鏈 中經院

相關新聞

南韓入境卡列「中國台灣」 賴總統：盼韓尊重台灣人民意志

南韓在電子入境申報單稱呼「中國（台灣）」，從二月迄今未改正。賴清德總統昨天指出，台灣跟韓國的交流密切，希望台、韓維持友好...

冷眼集／我國格遭南韓矮化 務實外交難反制

賴清德總統昨向南韓喊話要尊重台灣人民的意志，盼韓方修正對我的不當稱呼；外交部前天高分貝要求全面檢討雙邊關係，昨天卻表示只...

世界人權日賴總統、韓國瑜同台 都談全球民主倒退

昨天是世界人權日，賴清德總統和台灣民主基金會董事長、立法院長韓國瑜在「亞洲民主人權獎」頒獎典禮同台，不約而同談到全球民主...

遭爆假計畫預算赴歐考察 環境部：查無不法、可受公評

民眾黨立委黃國昌今於立法院質詢指出，環境部環境管理署顏旭明今年於樺加沙颱風致災期間赴歐洲考察，是用假的派員出國計畫編預算...

【即時短評】南韓入境申報 掀開賴政府的國號新衣？

南韓今年二月廿四日起實施電子入境申報制度，在電子入境申報系統中的「前一出發地」與「下一目的地」欄位，將我方標示為「CHI...

