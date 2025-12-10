聽新聞
0:00 / 0:00

南韓入境卡列「中國台灣」 賴總統：盼韓尊重台灣人民意志

聯合報／ 記者張文馨屈彥辰蔡晉宇林銘翰、特派記者陳政錄／連線報導
賴清德總統昨在頒發亞洲民主人權獎前受訪指出，台韓民間交流和經貿往來密切，希望韓國尊重台灣人民的意志。記者張文馨／攝影
賴清德總統昨在頒發亞洲民主人權獎前受訪指出，台韓民間交流和經貿往來密切，希望韓國尊重台灣人民的意志。記者張文馨／攝影

南韓在電子入境申報單稱呼「中國（台灣）」，從二月迄今未改正。賴清德總統昨天指出，台灣跟韓國的交流密切，希望台、韓維持友好關係，促進兩國各方面合作；在這種狀況下，希望韓國也能尊重台灣人民的意志，讓兩國攜手前進，穩定區域和平與繁榮發展。不過，外交部前天還揚言「全面檢視對韓關係」，外交部次長陳明祺昨天改口稱，我方只是「提醒」，而非眼下就要祭出手段。

賴總統昨天出席「亞洲民主人權獎頒獎典禮」，原本受訪結束要離開，賴已走出兩、三步，突然聽到有媒體提問南韓國籍問題，賴總統又重新返回鏡頭前受訪。他說，台灣跟韓國的民間交流非常密切，經貿往來也非常多，希望台韓能維持友好關係，促進兩國各方面的合作、增進兩國福祉；在這種狀況下，希望韓國也能尊重台灣人民的意志，讓兩國都能夠攜手前進，穩定區域的和平，同時也能夠促進區域的繁榮發展。

外界質疑，外交部如何「全面檢視與韓國政府的關係」？陳明祺昨說，我方只是提醒，雙邊關係非常重要和緊密，希望韓方珍視，而非眼下就要祭出手段，處理當前台韓關係。南韓對我國有大量貿易順差，對我方不友善行為，實在不是太好的舉動；我方確實希望韓國不要這樣做，也會持續溝通，提醒韓國雙邊關係非常緊密。

王定宇促強烈因應

不過，民進黨立委王定宇表示，為了維護國家主權和尊嚴，台灣應該思考對南韓採取更強烈的因應措施，讓南韓政府感受到台灣的不滿，知道這個錯誤是要付出代價的。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱表示，希望南韓政府能珍惜兩國人民的交流基礎，也能夠尊重台灣人民對於自己國家被正確看待，相信在外交部斡旋下，南韓政府應該很快會改正。

民眾黨立院黨團副總召張啓楷說，王定宇匹夫之勇揚言報復，但我國每年都向南韓採購高階記憶體，經過加工組合後再把產品賣到美國，「如果抵制這一塊，少買就等於少賺。」如果政府決定採取制裁手段，不僅傷害對方也會傷到自己。

國民黨立委許宇甄說，韓方失禮，如果連最基本的國名都守不住，賴總統如何要求台韓兩國攜手前進？立委王鴻薇表示，我方能用的工具非常少，不可能拿對中那套來對付南韓，「禁韓令」恐讓賴總統流失年輕選票。

大陸國台辦發言人陳斌華昨說，民進黨當局如何處心積慮，都改變不了「台灣是中國一部分」事實，撼動不了國際社會堅持「一個中國原則」的基本格局。

外交部 王定宇 鍾佳濱 國台辦 賴清德 許宇甄 陳斌華 張啓楷 王鴻薇

延伸閱讀

南韓稱我「中國（台灣）」仍不改 她指賴總統不敢鬧大：怕流失年輕票

韓入境卡標CHINA（TAIWAN） 王定宇：政府應採取更強烈措施

王定宇提案國防大學設文職副校長…學者：不乏求官者 不能因人設事

戰鬥加給只給連級挨批反淘汰 營士督長反而少領12000元

相關新聞

南韓入境卡列「中國台灣」 賴總統：盼韓尊重台灣人民意志

南韓在電子入境申報單稱呼「中國（台灣）」，從二月迄今未改正。賴清德總統昨天指出，台灣跟韓國的交流密切，希望台、韓維持友好...

冷眼集／我國格遭南韓矮化 務實外交難反制

賴清德總統昨向南韓喊話要尊重台灣人民的意志，盼韓方修正對我的不當稱呼；外交部前天高分貝要求全面檢討雙邊關係，昨天卻表示只...

世界人權日賴總統、韓國瑜同台 都談全球民主倒退

昨天是世界人權日，賴清德總統和台灣民主基金會董事長、立法院長韓國瑜在「亞洲民主人權獎」頒獎典禮同台，不約而同談到全球民主...

專家：台灣對韓任何制裁 都將自傷

外交部聲稱將全面檢討台韓關係，但專家表示，台韓在半導體產業鏈存在「產業內貿易」，關係密切，不論貨品或服務貿易的抵制，台灣...

遭爆假計畫預算赴歐考察 環境部：查無不法、可受公評

民眾黨立委黃國昌今於立法院質詢指出，環境部環境管理署顏旭明今年於樺加沙颱風致災期間赴歐洲考察，是用假的派員出國計畫編預算...

【即時短評】南韓入境申報 掀開賴政府的國號新衣？

南韓今年二月廿四日起實施電子入境申報制度，在電子入境申報系統中的「前一出發地」與「下一目的地」欄位，將我方標示為「CHI...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。