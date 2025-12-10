蕭副總統：強化估價制度 打造更值得信賴不動產市場

快訊

中央社／ 台北10日電

副總統蕭美琴今天表示，政府目前積極推動居住正義、都市更新社會住宅公共建設等重大政策，都需要估價師的專業判斷與支持。期盼未來與政府一起努力，強化估價制度、推動數位轉型、導入AI和空間資訊科技，共同打造更透明、更安全、更值得信賴的台灣不動產市場。

副總統晚間出席「中華民國不動產估價師公會全國聯合會20周年榮耀與感恩之夜」致詞時表示，因為大家的專業投入與堅持，台灣的估價制度才能不斷進化，不動產市場才能更透明、更健全，成為台灣經濟發展中不可或缺的「專業定錨者」。

副總統說，不動產估價是一門結合科學、市場與社會責任的專業，而估價師用心中的那把尺，長期協助政府推動都市更新、危老重建、社會住宅，更支持金融機構與民眾做出重要的資產決策。

副總統說，不能只會算過去的價格，更要懂得算未來的價值，全聯會的積極投入，凸顯台灣估價產業已經具備與國際接軌、邁向頂尖水準的實力與視野。

副總統表示，面對快速變化的全球環境，金融與不動產市場的緊密性更高，詐騙和洗錢的手法也越來越複雜。在這樣的挑戰下，估價師的角色更加重要，大家都練就一雙「火眼金睛」能看穿包裝下的真實價值，幫忙民眾「看緊荷包」。

副總統說，未來政府也會持續推動交易透明，加強地政、警調、金融之間的合作，更期待全聯會在防詐、反洗錢的訓練上，繼續支持政府，讓整個產業都能一起守住市場的安全底線。

副總統強調，目前政府積極推動居住正義、都市更新、社會住宅與公共建設等重大政策，都需要估價師的專業判斷與支持，不僅要精確估算土地的「現在」，更要超前布局測量出台灣的「未來」。

副總統期盼大家繼續秉持「專業、獨立、公正」的精神，推動創新、維持專業倫理，共同打造更透明、更安全、更值得信賴的台灣不動產市場，讓專業成為推動社會進步、創造永續家園的重要動力。

