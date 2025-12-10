遭爆假計畫預算赴歐考察 環境部：查無不法、可受公評

快訊

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
民眾黨立委黃國昌今於立法院質詢指出，環境部環境管理署顏旭明今年於樺加沙颱風致災期間赴歐洲考察，是用假的派員出國計畫編預算出國，隨行廠商晶淨科技公司在其任內更透過限制性招標屢屢得標近3000萬，預算審計長陳瑞敏也承諾將徹查此案。環境部回應，本案經環境部政風單位調查，顏旭明赴歐洲考察全程合法，經費與計畫招標均按規定辦理。

環境管理署表示，顏旭明此次赴歐行程為研習歐洲環保設施，實地觀察企業在永續能源、廢棄物再利用及淨零轉型方面的成功案例。該研習早於今年8月即完成規畫，並於9月20日清晨依原訂行程出發，當時中央氣象署尚未發布海上颱風警報。

依原計畫，返台日期為9月29日，然而顏旭明於9月23日獲悉花蓮光復地區因颱風受創嚴重，即決定提前返國，但因當地位處歐洲偏遠地區，遂於隔日前往巴黎戴高樂機場，以最快可行航班返國。顏旭明於台灣時間9月26日清晨抵達桃園機場，當日下午即趕赴花蓮光復地區勘災並督導環境復原作業，持續投入至中央應變中心撤離。

環境管理署指出，針對立委質疑本次出國經費編列的問題，該整體費用共計58萬元，分別用於「派員參加美國推動環境治理技術與政策執行應用研習」及「派員參加歐洲環保設施研習並參訪企業永續能源與廢棄物再生之淨零案例」2項計畫，因美國環保署人力限制，今年無法配合安排行程，依程序報准合併至歐洲地區，以先進設施及環境治理政策進行研習，並由顏旭明率隊。

至於顧問公司承辦出國規畫與派員協助部分，環境管理署指出，依據委辦計畫，計畫內容明訂「協助機關辦理出國行程規畫，並於必要時派員隨行」，並由委辦公司依合約工項執行。另2024及2025年委託計畫招標程序，依「政府採購法」第22條第1項第9款關於限制性招標規定辦理，經公開客觀評選為優勝者後委託執行，採購過程均依相關規定辦理，可受公評。

環境管理署重申，本次出國經費編列與支應，以及過去相關計畫招標，亦均依法辦理。

不過據了解，顏旭明上個月已向環境部長彭啓明主動提出，願意調整職位為非主管的參事職務，但被彭啓明慰留。

