【即時短評】南韓入境申報 掀開賴政府的國號新衣？

南韓今年二月廿四日起實施電子入境申報制度，在電子入境申報系統中的「前一出發地」與「下一目的地」欄位，將我方標示為「CHINA（TAIWAN）」。我外交部表示除已要求南韓改正，也擬全面重新檢視與南韓的關係、「全面檢視台韓關係和貿易逆差」，更有綠委主張應思考對南韓採取「更強烈的因應措施」。但賴清德總統卻僅表示「希望南韓尊重台灣人民的意志」，讓人摸不著頭緒，賴政府對南韓是鷹是鴿？

南韓於電子入境申報官網將我方標示為「CHINA（TAIWAN）」，其動機為何尚不得而知。但仔細比對出入境信息的「國家／地區」選項，雖將我方標示為「CHINA (TAIWAN)」，但中國大陸和港澳則維持「CHINA P. R.」、「CHINA P. R. (HONG KONG)」、「CHINA P. R. (MACAO)」等三個選項。P. R. 即「中華人民共和國」，顯示南韓對兩岸三地的標示方法仍有區別，箇中差別殊堪玩味；至少這個「CHINA 」，不見得就只能譯為「中華人民共和國」。

南韓在官方申報系統上如此標示我方，民進黨政府第一時間顯然像是膝反射、看到「CHINA」就色變。其實中華民國國名的英文全稱即是「Republic of China」。民進黨政府既然改國號「做不到就是做不到」，就算再怎麼不喜歡「CHINA」，也只能在護照上動動手腳加註大大的「TAIWAN」，再把「Republic of China」縮小成近乎花邊圖案。既然自己都打擦邊球搞曖昧，又怎能期待無邦交的南韓「比照辦理」？

「CHINA 」不等於「中華人民共和國」，在民進黨第一次執政時即曾自我解套過。2003年副總統呂秀蓮率特使團出訪巴拿馬，巴國政府發給台灣媒體的採訪證上，在中華民國國旗下方註明「CHINA」 ，當時呂秀蓮即表示，巴拿馬與台灣建交以來，一直以中華民國來稱呼，而China是代表台灣。巴拿馬接受一中政策，是不承認中華人民共和國的一中政策，而是接受中華民國為一個中國的一中政策。

另一個可見的事實是，我國國籍航空公司中華航空，機身上塗裝著「CHINA AIRLINE」，難道這是「中華人民共和國」的國營航空？若南韓標註我方為「CHINA (TAIWAN)」是不尊重台灣主權，誠不知民進黨政府又是用什麼心態面對「Republic of China」即「中華民國」這個國名？

賴總統日前說，民進黨沒有改國號，是認為留著「中華民國」這名字有助團結台灣社會，「因為這個名字寫在憲法裡」，誠哉斯言！但既然中華民國之名寫在憲法裡，身為執政黨、身為總統，尊奉中華民國即是義務，又豈能異化為僅有工具價值、還拿來標榜自己的「善舉」？

法國思想家伏爾泰曾評價神聖羅馬帝國「既不神聖、也不羅馬、更非帝國」。自1987年解嚴後，在中華民國憲政秩序下已直選總統八次、政黨輪替三次，是誰讓中華民國變得「既不中華、也不民國」？南韓一個「CHINA (TAIWAN)」的標示，顯然也揭穿了民進黨政府只想披虛幻的「TAIWAN」國號新衣、卻毫無中華民國認同的虛偽。