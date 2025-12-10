快訊

「仙塔律師」大轉彎認罪…同行見上次出庭很帶種 她預測律師牌保住了

Nvidia H200晶片太香了好為難？傳陸官員緊急開會評估要不要買

為林昶佐？中央社連年虧損卻聘芬蘭記者 胡婉玲吐答案

中央社／ 台北10日電
立法院教育及文化委員會10日聚焦「公廣集團暨公視基金、央社、央廣之營運管理、預算績效，與新媒體策略」，中央社社長胡婉玲（圖）報告營運績效。中央社
立法院教育及文化委員會10日聚焦「公廣集團暨公視基金、央社、央廣之營運管理、預算績效，與新媒體策略」，中央社社長胡婉玲（圖）報告營運績效。中央社

中央通訊社駐外記者現況成為立法院教育及文化委員會質詢話題，立委關切新增駐芬蘭記者理由及印尼駐地記者缺額。中央社社長胡婉玲表示，考量財務狀況與當地需求，一切都是權衡後的決定，印尼希望很快能找到特約記者，增聘芬蘭特約記者也比由瑞典記者處理芬蘭新聞更節約。

教文會召委、民眾黨立委劉書彬關切中央社新增海外派駐人員的考量與相關辦法，胡婉玲表示，最理想的狀況是在全世界每個地方都放人，受限經費不足，不得不分級考量。例如美國華府很重要，比利時布魯塞爾是歐盟的中心，其他像英國、法國與德國都很重要，這些地方優先派任編制內記者，「其他國家或城市就採按件計酬，以特約記者的方式，盡量爭取更多的人派駐更多地方。」

劉書彬質詢，印尼也是東南亞重要國家，為何沒有中央社特派記者或特約記者。胡婉玲說明，她十幾天前親自跑了印尼一趟，一方面去參加亞洲電視獎，一方面了解當地現況。現在印尼政府希望外媒駐地記者都是當地人，中央社擬聘用曾經留學台灣、懂得台灣的文化、中文好的印尼籍專業人士，目前已經有些人選，希望很快能夠順利找到人。

國民黨立委王鴻薇質詢時指出，中央社在每年都有虧損的狀況下，非常辛苦撙節開支，仍決定增設芬蘭特約記者，難免被外界認為是為新任駐芬蘭大使林昶佐量身訂做的政治安排。

王鴻薇表示，過去許多關於林昶佐的新聞多由中央社駐瑞典記者發布，一般認知駐瑞典記者應足以涵蓋整個北歐地區的新聞訊息，中央社卻新增芬蘭特約記者。

王鴻薇強調，她身為媒體人，知道中央社財務拮据，她願意支持中央社預算，「但如果是政治性考量來安排特約記者，這就不是出於新聞本業的考量。」

胡婉玲說明，過去芬蘭沒有駐地記者，這次中央社徵的是特約記者，「按件計酬，新聞多的時候就多寫，沒有就回到日常生活。」

胡婉玲會後補充表示，過去都是瑞典記者發芬蘭新聞，但中央社內部計算過，芬蘭的新聞如果由瑞典記者前往採訪，「成本會高過在芬蘭聘請按件計酬的特約記者，因為交通費實在太高。兩相權衡之下，芬蘭有獨立的約聘記者是比較理想的，也比較節約。」

芬蘭 中央社 印尼 林昶佐

延伸閱讀

網友爆料裝修公司得標國防部5.9億軍購案 王鴻薇：流進誰的口袋？

1.25兆軍費兩度遭封殺…賴總統盼過關 她揪一點酸：冷凍柯建銘掌握不足

南韓稱我「中國（台灣）」仍不改 她指賴總統不敢鬧大：怕流失年輕票

影／周玉蔻爆張淑娟蔣孝嚴「滾床」 和民視編審都稱曾查證胡婉玲

相關新聞

韓國瑜明協商停砍公教年金 李來希：要的不多只是停損而已

立法院長韓國瑜明將協商攸關停砍公教人員年金的修法草案，全國公務人員協會前理事長李來希表示，「是曙光還是落日？」期待執政的...

賴瑞隆人權日貼黑白照稱「想念陳菊」網嚇壞：花媽怎麼了

角逐民進黨2026高雄市長初選的立委賴瑞隆，近來身陷子女校園霸凌風暴，兩度召開會落淚道歉，仍被批評不適格，事件延燒之際，...

能正常上班課？苗博雅稱若開戰第一個被抓 楊智伃酸：太看得起自己

台北市議員苗博雅日前稱「戰時仍可能維持正常上班上學」，引發熱議。國民黨前發言人楊智伃批評苗博雅簡直自欺欺人，「戰爭若真的...

游智彬帶「生死狀」嗆輸贏！王世堅：好自為之

新黨副秘書長游智彬日前到民進黨中央黨部抗議，與正在受訪的民進黨立委王世堅發生言語衝突，兩人互嗆簽生死狀。兩人今天下午再度...

為林昶佐？中央社連年虧損卻聘芬蘭記者 胡婉玲吐答案

中央通訊社駐外記者現況成為立法院教育及文化委員會質詢話題，立委關切新增駐芬蘭記者理由及印尼駐地記者缺額。中央社社長胡婉玲...

海委會政務副主委兼海巡署長 張忠龍：傳承優良海巡

前海洋委員會副主委吳美紅轉任考試院副秘書長，原職務由張忠龍轉任並兼任海巡署長；張忠龍表示，將盡力完成各項工作，保護國人安...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。