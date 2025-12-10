為林昶佐？中央社連年虧損卻聘芬蘭記者 胡婉玲吐答案

中央通訊社駐外記者現況成為立法院教育及文化委員會質詢話題，立委關切新增駐芬蘭記者理由及印尼駐地記者缺額。中央社社長胡婉玲表示，考量財務狀況與當地需求，一切都是權衡後的決定，印尼希望很快能找到特約記者，增聘芬蘭特約記者也比由瑞典記者處理芬蘭新聞更節約。

教文會召委、民眾黨立委劉書彬關切中央社新增海外派駐人員的考量與相關辦法，胡婉玲表示，最理想的狀況是在全世界每個地方都放人，受限經費不足，不得不分級考量。例如美國華府很重要，比利時布魯塞爾是歐盟的中心，其他像英國、法國與德國都很重要，這些地方優先派任編制內記者，「其他國家或城市就採按件計酬，以特約記者的方式，盡量爭取更多的人派駐更多地方。」

劉書彬質詢，印尼也是東南亞重要國家，為何沒有中央社特派記者或特約記者。胡婉玲說明，她十幾天前親自跑了印尼一趟，一方面去參加亞洲電視獎，一方面了解當地現況。現在印尼政府希望外媒駐地記者都是當地人，中央社擬聘用曾經留學台灣、懂得台灣的文化、中文好的印尼籍專業人士，目前已經有些人選，希望很快能夠順利找到人。

國民黨立委王鴻薇質詢時指出，中央社在每年都有虧損的狀況下，非常辛苦撙節開支，仍決定增設芬蘭特約記者，難免被外界認為是為新任駐芬蘭大使林昶佐量身訂做的政治安排。

王鴻薇表示，過去許多關於林昶佐的新聞多由中央社駐瑞典記者發布，一般認知駐瑞典記者應足以涵蓋整個北歐地區的新聞訊息，中央社卻新增芬蘭特約記者。

王鴻薇強調，她身為媒體人，知道中央社財務拮据，她願意支持中央社預算，「但如果是政治性考量來安排特約記者，這就不是出於新聞本業的考量。」

胡婉玲說明，過去芬蘭沒有駐地記者，這次中央社徵的是特約記者，「按件計酬，新聞多的時候就多寫，沒有就回到日常生活。」

胡婉玲會後補充表示，過去都是瑞典記者發芬蘭新聞，但中央社內部計算過，芬蘭的新聞如果由瑞典記者前往採訪，「成本會高過在芬蘭聘請按件計酬的特約記者，因為交通費實在太高。兩相權衡之下，芬蘭有獨立的約聘記者是比較理想的，也比較節約。」